Rugby, serie B: Rovato scatenato, frenano Bassa Bresciana e Fiumicello

Rovato scatenato, Bassa Bresciana e Fiumicello frenate, Brixia «stoppata» dalle condizioni del campo. La decima giornata del campionato di serie B di rugby andata in scena oggi regala emozioni contrastanti per le squadre bresciane: i rossoblù di Rovato travolgono il Parma 73-21 e si confermano tra le protagoniste del girone, mentre Fiumicello e Bassa Bresciana faticano, cedendo rispettivamente al Lyons (16-28) e a Bologna (48-17). Il Brixia, invece, perde provvisoriamente il primo posto senza giocare: la sfida contro il Pieve, rinviata per impraticabilità del campo bolognese, sarà recuperata il 19 aprile.

Rovato-Parma 73-21

Vittoria netta del Rovato a Parma - Foto Stefano Delfrate

Il Condor vola alto, domina la cadetta del Parma con un netto 73-21, e consolida il proprio ruolo tra le formazioni di vertice del girone. Pronti-via Rovato passa e Parma risponde: la formazione di casa infatti si porta in vantaggio 7-5. Ma la risposta dei franciacortini è immediata e devastante: guidati dai mattatori Furli e Tomasoni, autori rispettivamente di 3 e 5 mete, Rovato prende il controllo della gara e non lo cede più. Il ritmo impresso dalla formazione bresciana è altissimo e manda in tilt la formazione ospite che finisce rapidamente al tappeto. A completare il trionfo, le marcature di Gueye (2) e Franceschelli (1), per un totale di 11 mete segnate dai padroni di casa.

Il Parma riesce solo a trovare qualche meta di consolazione, incapace di contendere il punto di bonus agli avversari. Una prova di forza che conferma il Rovato tra le squadre più temibili della serie B. C’è grande soddisfazione nelle parole del tecnico del Rovato, Pierangelo Ceretti: «Abbiamo disputato una partita veloce e intensa per tutti gli ottanta minuti. Nel primo tempo abbiamo commesso qualche errore, dettato dall’alta intensità del gioco espresso, ma la squadra ha saputo reagire. Abbiamo trovato molte soluzioni, sia individuali sia collettive, dando continuità agli avanzamenti e concretizzando con numerose mete. I ragazzi hanno risposto insieme, con grande compattezza. Il tabellone parla da solo: andiamo avanti così».

Bologna-Bassa Bresciana 48-17

Trasferta difficile per la Bassa Bresciana che sul campo di una delle formazioni più strutturate del girone, il Bologna, impone il proprio ritmo fin dalle prime battute e chiude il match sul 48-17.

La squadra di Arbosti prova a contenere l’iniziativa dei padroni di casa, ma fatica a trovare continuità, soprattutto nella prima frazione. Nel secondo tempo la Bassa Bresciana cresce, ottiene più spazio in mischia e segna tre mete, con Gurra a sbloccare il tabellone. Il risultato finale, seppur pesante, mostra una squadra più competitiva rispetto all’andata e con segnali concreti di miglioramento (a ottobre la sfida finì 21-59).

«Sono soddisfatto della prestazione», commenta coach Enrico Arbosti. «Abbiamo cercato soluzioni nuove e rispetto alla prima sfida stagionale si sono visti progressi importanti. La squadra ha lottato fino alla fine e ha segnato anche allo scadere, dimostrando carattere e continuità, nonostante la forza dell’avversario».

Fiumicello-Lyons 16-28

Gara equilibrata nelle prime fasi, ma alla fine il Lyons espugna il campo «Menta» del Fiumicello con il punteggio di 28-16. Gli ospiti passano in vantaggio al 3’; il Fiumicello risponde subito con la meta di Ye.

Al 20’ la squadra di casa trova il sorpasso, prima che i Lyons chiudano la prima frazione con la meta di Lanzani. Nella ripresa gli ospiti prendono il controllo della partita, con altre tre mete che consolidano il vantaggio, mentre il Fiumicello limita il passivo con due calci piazzati. Una sfida che tanto sul tabellone quanto sul campo replica quella dell’andata (allora finì 30-15 per i piacentini).

Giancarlo Trapanese, coach del Fiumicello, commenta così la sfida: «Questa settimana abbiamo lavorato molto sul gioco e sulla conservazione del possesso, e questo si è visto. Siamo contenti dei progressi, nonostante le sconfitte. Oggi è mancata un po’ di aggressività e, soprattutto, le touche, che nelle precedenti partite erano state il nostro punto di forza. Il Piacenza si è dimostrato molto solido. Andiamo avanti, perché siamo sulla strada giusta».

La classifica

Bologna 40, Bergamo 39, Rovato 39, Brixia 36*, Colorno 25, Lyons 25, Parma 23, Pieve 9*, Bassa Bresciana 8 , Fiumicello 8.

I tabellini

Rovato-Parma 73-21

Rovato: Guidi (11’st Sardo), S. Franceschelli, Marai (12’st Zucchi), Furli, Guerra (12’st Brunelli), Serra, Tomasoni, Gueye (12’st Benyacar), Volpini (1’st Pozzaglio), Conforti, Valloncini, Galli (1’st Tebaldini), Mella, Xhafa, Petrungaro (12’st Stella). Allenatore: Ceretti.

Parma: Tonelli, Fontana, Montini, Guatelli, Connolly, Sartori, Belledi, Osnago, La Torre, Corradi, Giovanelli, Ofori Kissi, Simoni (10’st Palma), Cavalca (1’st Tolaini). A disposizione: Ladisa, Bassi, Zanni, Bocchi, Laghi. Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Lazzaretto di Varese.

Marcatori: pt 4’m Tomasoni, 10’m Guatelli tr Dodi, 13’m Elimane tr Guidi, 20’m Tomasoni tr Guidi, 25’m S. Franceschelli, 30’m Gueye tr Guidi; st 10’m Tomasoni tr Guidi, 14’m Furli tr Furli, 17’m Tomasoni tr Serra, 22’m Tomasoni tr Furli, 30’m Osnago tr Dodi, 34’m Furli tr Furli, 38’m Giovanelli tr Dodi, 40’m Furli tr Furli.

Bologna-Bassa Bresciana 48-17

Bologna: Soavi (40’st Cuscini), Covili, Pancaldi (20’st L. Visentin), Marzocchi, Salvi, Chico, Bernabò, Boschetti (15’st G. Visentin), Schiavone, Priola (15’st Amico), Gambacorta (4’st Cesari), De Napoli, Bernardi (4’st Anteghini), Silvestri (4’st Bonini), Fattori.Allenatore: Balsemin.

Bassa Bresciana: C. Venieri, Balestra, Prandelli (16’st Chioda), Carrara (18’st Caselli), Beluzzi, Putna (25’st Squeglia), Nauti, Bellomi, Gurra (20’st Roncari), Cirimbelli, Saottini (20’st Bolentini), Garletti, Oneda (1’st Luna), Marini, Zerman (4’st Margini). Allenatore: Arbosti.

Arbitro: Polese di Napoli.

Marcatori: pt 8’m Soavi, 16’m Soavi tr Chico, 28’m Covilli, 31’m De Napoli tr Chico; st 4’m De Napoli tr Chico, 7’m Gurra, 14’m Covilli, 18’m Chioda, 20’m Cuscini, 34’m Visentin tr Chico, 40’m Luna tr Nauti.

Fiumicello-Lyons Piacenza 16-28

Fiumicello: Nicolini, Shavchuk (31’st Bonomi), Lombardi, Damiani (15’st Benevolo), Jazi (15’st Generali), Roversi (31’st Ruffini), Zanola, Bontempi (4’pt Camanini; st 20’ Pedrini), Bontempi, Setti (1’st Saviello), Ye, Apostoli, Gaye, Quadrio, Ceresoli. Allenatore: Trapanese.

Lyons Piacenza: Groppelli (38’pt Dallavalle), Franzoso, D. Oppizzi, Profiti (12’st Viti), Di Masi (32’st Azzini), Spezia, Repetti (12’st Comizzoli), A. Oppizzi, Bongiorni (12’st Vergari), Isola, Pozzoli, Bellani, Bona, Borghi (32’st Mazzoni), Lanzani (12’st Salerno. Allenatore: Rolleston.

Arbitro: Orsi di Pisa.

Marcatori: pt 3’m D. Oppizzi, 8’m Ye, 16’meta di punizione Fiumicello, 20’m Nicolini, 40’m Lanzani; st 6’cp Nicolini, 14’cp Viti, 17’m Pozzoli, 22’cp Viti, 28’cp Nicolini.

Note: cartellini gialli: Sardi (16’pt), Bellani (24’st), Generali (37’st) e Bonomi (39’st).