Rugby, serie B: Brixia campione d’inverno, Rovato terzo

Il Brixia si laurea campione d’inverno. Il successo dei biancoazzurri all’Aso Stadium nella combattutissima sfida contro Parma, chiusa sul 37-34, consolida la formazione di Palazzani al vertice del girone al termine del girone di andata del campionato di serie B.

Sabato notte da capolista per il Rovato, che ritrova il sorriso nell’anticipo dell’ultima giornata di andata grazie al successo (22-44) sul campo dei Lyons Piacenza andato in scena ieri. Una vittoria importante dopo il doppio stop subito nei turni precedenti contro le corazzate Bologna e Bergamo. Nonostante l’acuto esterno, i franciacortini Nonostante l’acuto esterno, i franciacortini tornano ad occupare il terzo posto, complice il successo odierno dei cugini bresciani e del Bologna.

Pareggio e grande equilibrio, infine, al «Menta», teatro del derby bresciano di bassa classifica tra Fiumicello e Bassa Bresciana, terminato 20-20. Un risultato che lascia invariate le posizioni delle due formazioni, entrambe ancora appaiate in coda alla classifica.

Brixia-Parma 37-34

All’Aso Stadium di Ospitaletto il Brixia centra il settimo sigillo stagionale al termine di una sfida tutt’altro che semplice contro la coriacea neopromossa Parma. Gara da titolare per Gugliemo Palazzani, allenatore-giocatore del Brixia, reduce dall’esordio in campo di settimana scorsa. La formazione emiliana trova il vantaggio pronti-via con la meta di Guatelli. Le due squadre si inseguono per tutta la durata dell’incontro, con un punteggio che resta sempre sotto break. La gara è vibrante e combattuta. Allo scadere, il Brixia estrae dal cilindro la giocata decisiva: Petitpierre trova il guizzo che vale il sorpasso definitivo. Il Brixia si impone 37-34 e mette in ghiaccio il titolo di campione d’inverno.

Un momento della sfida tra Brixia e Parma - Foto Valtorta

Lyons-Rovato 22-44

Campo pesante in terra piacentina. Il Rovato, impegnato nell’anticipo di serie B, ritrova nel fango una lucidità che pareva smarrita negli ultimi turni. I rossoblù dominano fin da subito la contesa, con la doppietta di Franceschini e le marcature di Tebaldini e Conforti che mettono in cassaforte vittoria e punto di bonus.

Nella ripresa, a risultato ormai indirizzato, il Piacenza ritrova un minimo di smalto, complice un calo di attenzione del Rovato, riuscendo a rendere meno pesante il passivo in una gara che segna il ritorno al graffio dei rossoblù.

Pierangelo Ceretti commenta: «I ragazzi sono stati molto bravi. Ci siamo imposti subito nel gioco, trovando soluzioni collettive e non individuali. Abbiamo segnato immediatamente mete e punti che ci servivano per impostare la partita nel modo giusto. Nel secondo tempo siamo rimasti sul pezzo, anche se in alcune occasioni Piacenza è riuscita a infilarsi, senza però mai riaprire la gara. Sono cinque punti importanti. Complimenti ai ragazzi».

Fiumicello-Bassa Bresciana 20-20

Uno scatto del derby - Foto Albachiara Vitti

Derby di grande equilibrio allo stadio «Menta». Fiumicello e Bassa Bresciana sono interpreti di una sfida giocata colpo su colpo. I padroni di casa si impongono in touche, mentre la Bassa fa valere la propria mischia. Il campo pesante non aiuta e il gioco fatica a decollare.

Fiumicello passa in vantaggio al 13’ con Beluzzi; Bontempi pareggia i conti tre minuti più tardi. Il testa a testa prosegue per tutta la gara, con un calcio piazzato e due mete per parte. Il tabellone recita, al termine degli 80 minuti, 20-20. Un punteggio che assegna due punti a entrambe le formazioni, che oltre al risultato continuano a condividere l’ultima posizione del girone.

Giancarlo Trapanese, allenatore del Fiumicello, dichiara: «Partita dura e molto combattuta. Merito alla Bassa che non ha mai mollato. Abbiamo sprecato un po’ troppo, con diversi errori da parte nostra. Il risultato è giusto per i valori espressi in campo».

Soddisfazione anche per la presidente della Bassa Bresciana, Albertina Carrara: «Siamo stati testimoni di una bella battaglia in campo. Nessuno si è risparmiato. Ci portiamo a casa un risultato giusto per entrambe le squadre».

La classifica

Brixia 36, Bologna 35, Rovato 34, Bergamo 34, Colorno 25, Parma 22, Lyons 20, Pieve 9, Fiumicello 8, Bassa Bresciana 8.

I tabellini

Brixia-Parma 39-34

Brixia: Palazzani (1’st Baiguera), Forti, Carilli, Belotti, Plebani, Petitpierre, Fiorini (22’st Ottaviani), Mazza, Valtorta, Rossini, Manenti (34’st Manenti), Triboldi (1’st Amadei), Lorini (9’st Semhan), Bertini, Tavoni (22’st Cirelli). Allenatore: Palazzani.

Parma: Tonelli, Fontana (30’st Conti), Montini, Guatelli, Laghi, Dodi, Sartori, F. De Rossi, Domec, La Torre, Corradi, Balestrieri (10’st Bassi), Ladisa, M. Scrimieri (10’st Belledi), Cavalca (1’st Tolaini). A disposizione: S. Scrimieri, Giovanelli, Bocchi. Allenatore: A. De Rossi.

Arbitro: Smussi di Brescia.

Marcatori: pt 2’m Guatelli tr Dodi, 11’m Rossini tr Fiorini, 16’m Scrimieri tr Dodi, 20’m Baiguera tr Fiorini, 28’m Tonelli tr Dodi, 32’cp Fiorini, 37’m Tavoni, 40’m Laghi; st 1’cp Dodi, 3’cp Fiorini, 26’m Manenti, 34’cp Dodi, 40’m Petitpierre tr Petitpierre

Lyons-Rovato 22-44

Lyons: Seminari, Franzoso, D. Oppizzi, Profiti (1’st Dallavalle), Di Masi (13’st Comizzoli), Spezia (9’st Azzini), Repetti (15’st Viti), A. Oppizzi, Bongiorni (9’st Isola), Bellani, Pozzoli, Petrusic, Bona, Mazzoni (1’st Borghi), Lanzani (13’st Espinoza). Allenatore: Rolleston.

Rovato: Guidi, S. Franceschelli (17’st Corestini), Marai (7’st Zucchi), Furli, Guerra, Serra (17’st Caravano), Tomasoni, Valloncini, Volpini (28’st Turi), Conforti, Tebaldini (28’st D. Franceschelli), Galli, Mella (13’st Gueye), Xhafa (21’st Benyacar), Petrungaro. Allenatore: Ceretti.

Arbitro: Fioravanti di Roma.

Marcatori: pt 4’m Tebaldini tr Guidi, 16’m S. Franceschelli tr Guidi, 20’m S. Franceschelli tr Guidi, 36’m Conforti tr Guidi, 35’m Bona; st 6’cp Guidi, 12’m D. Oppizzi tr Spezia, 18’cp Guidi, 26’cp Guidi, 30’m Viti, 34’m Furli tr Guidi, 40’m D. Oppizzi.

Note: cartellino giallo Pozzoli (23’st).

Fiumicello-Bassa Bresciana 20-20

Fiumicello: Nicolini, Generali, Savchuk, Lombardi, Jazi (12’st Ruffini), Roversi (29’st Damiani), Rocco, Beretta, Sardi, Bontempi, Ye (30’pt Setti), Camanini (1’st Pedrini), Gaye (24’st Saviello), Saviello (1’st Maffezzoni). Allenatore: Trapanese.

Bassa Bresciana: C. Venieri, A. Venieri, Balestra, Carrara, Beluzzi, Putna, Ongarini (21’st Nauti), Alghisi (35’st Prandelli), Vitali (21’st Taglietti), F. Fusi (12’st Cigola), Saottini (12’st Bellomi), Bolentini, Oneda (12’st Luna), Marini, Margini (15’st Zerman). Allenatore: Arbosti.

Arbitro: Angheloni di Reggio Calabria.

Marcatori: pt 13’m Beluzzi, 16’m Bontempi, 24’cp Putna, 35’cp Generali, 38’m Beretta tr Generali ; st 15’m C. Venieri, 26’m Alghisi tr Putna, 34’m Beretta .

Note: cartellini gialli Shavchuk (12’pt), Ruffini (24’st) e Putna (30’st).