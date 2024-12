Rugby serie B: Brixia capolista, cadono Rovato e Botticino

La sesta giornata del campionato di Serie B di rugby regala emozioni contrastanti alle squadre bresciane. Il Brixia Rugby si prende la scena con una rimonta da applausi contro la capolista Bologna, che vale la vittoria 22-20 e il ritorno al primo posto in classifica. Non sorridono invece Rovato e Botticino: i primi escono sconfitti 39-17 da Modena, mentre i secondi, pur lottando fino all’ultimo, cadono 41-34 a Sondrio, portando comunque a casa due punti di bonus.

Brixia-Bologna 22-20

Partita emozionante all’Invernici di Brescia che è cornice coloratissima del successo del Brixia Rugby sulla capolista Bologna per 22-20, per effetto di una rimonta spettacolare. Gli ospiti partono fortissimo, segnando due mete nei primi 15 minuti e portandosi sul 17-0. Il Brixia, pur scosso, mantiene la calma e comincia a guadagnare campo, trovando i primi punti nell’ultimo minuto del primo tempo con una meta del mediano Carilli.

Nella ripresa i bresciani continuano a spingere e accorciano le distanze con Plebani. Bologna risponde con un piazzato, ma il Brixia ribalta il match con due mete: prima Rossini finalizza una percussione della mischia, poi Plebani sigla la meta del sorpasso dopo una grande azione orchestrata da Locatelli e Sabatiello. Negli ultimi minuti, la difesa del Brixia resiste agli assalti bolognesi, conquistando una vittoria che vale il primato in classifica.

Roberto Mandelli, allenatore del Brixia non trattiene l’entusiasmo: «Bravissimo questo Brixia, che nel primo tempo ha trovato la meta che ha permesso di sbloccare il risultato e nel secondo tempo ha tenuto nella metà campo avversaria contro un ostico Bologna. Sono arrivate così altre tre mete nella seconda frazione, tutte di ottima fattura. Abbiamo dimostrato carattere e voglia di far bene. Bologna è stato un avversario ostico, ma i ragazzi hanno portato a casa 5 punti importantissimi. Dedico questa vittoria alla mia famiglia. Stiamo lavorando per portare il Brixia nel rugby che conta».

Modena-Rovato 39-17

Seconda sfida di vertice (in trasferta) e seconda sconfitta consecutiva per il Rovato che, reduce dal passo falso in casa del Bologna, si vede superare anche dal Modena nella sfida conclusasi 39-17 in favore dei padroni di casa. In piena emergenza prima linea la formazione rossoblù ha faticato proprio in mischia contro una avversaria che ha costruito sulla debolezza degli avversari la vittoria. Modena ha infatti scelto tatticamente di giocare con il pack per gran parte della gara, mandando così in affanno il Condor che alla fine ha pagato a caro prezzo l’assenza di un ricambio nel ruolo di pilone destro.

Pierangelo Ceretti, allenatore del Rovato dichiara: «Le assenze in prima linea ci hanno penalizzato pesantemente. Abbiamo ad oggi un solo pilone destro in rosa e abbiamo fatto fatica soprattutto in mischia. Abbiamo tenuto fino all’inizio del secondo tempo, poi le difficoltà nelle fasi statiche ci hanno tolto possesso e territorio. Modena infatti ha potuto condurre il gioco perché ad ogni mischia otteneva un calcio a favore. Per questo motivo nel finale non siamo praticamente più riusciti a recuperare l’ovale. Dobbiamo lavorare per essere più solidi».

Sondrio-Botticino 41-34

Trasferta amara per il Botticino - © www.giornaledibrescia.it

Trasferta difficile per il Botticino che nella sfida di bassa classifica contro Sondrio perde 41-34. L’inizio è favorevole ai valtellinesi, che segnano la prima meta. Botticino risponde colpo su colpo e riesce a ridurre il divario grazie a buone iniziative offensive. Tuttavia, sul finire del primo tempo, i padroni di casa trovano maggiore concretezza e allungano fino al 33-17. Nella ripresa, il Botticino entra in campo con un altro spirito, accorciando il distacco grazie a due mete in rapida successione che portano il punteggio sul 33-29 e regalano il bonus offensivo alla squadra bresciana. La partita sembra riaprirsi, ma un piazzato e una meta del Sondrio riportano i valtellinesi a distanza di sicurezza. Nel finale, il Botticino decide così di piazzare un calcio per assicurarsi il secondo punto di bonus, che lenisce solo parzialmente l’amarezza della sconfitta contro una diretta avversaria.

Francesco Filippini, allenatore del Botticino: «Partita difficile, ma sono soddisfatto dell’atteggiamento della squadra. Nel primo tempo abbiamo commesso errori in difesa e in attacco, ma nella ripresa abbiamo mostrato carattere. Tornare a casa con due punti è importante, soprattutto considerando le assenze. I ragazzi hanno dato tutto per vincere, e questo mi rende orgoglioso»

I tabellini

Modena-Rovato 39-17

Modena: Trotta; Pianigiani, Mazzi, Malagoli, Incerti; Michelini, Esposito; Debortoli, Carta, Flores; L. Venturelli, M. Venturelli; Malisano, Musajo, Ori. A disposizione: Rodriguez, Morelli, Bergonzini, Zanni, Pagliai, Fumagalli, Pietti. All.: Guareschi.

Rovato: Guidi; Franceschelli, Brunelli, Gandaglia (23’ st Corestini), Zucchi (5’ st Caravano); N. Furli, Tomasoni; Pozzaglio (10’ st Gueye), Volpini, Conforti (5’ st Tebaldini); Galli, M. Furli (31’ st Belloni); Garofalo (35’ st Stella), Frassine (20’ st Valtorta), Xhafa. All.: Ceretti.

Arbitro: Vaccari.

Marcatori: p.t. 1’ m N. Furli tr Guidi (0-7), 14’ m Esposito tr Michelini (7-7), 22’ m Musajo tr Michelini (14-7), 28’ cp Michelini (17-7), 32’ m Tomasoni tr Guidi (17-14); s.t. 5’ cp Gudi (17-17), 7’ m Carta tr Michelini (24-17), 20’ st cp Michelini (27-17), 30’ Michelini (32-17), 39’ m Pianigiani tr Michelini (39-17).

Note: Cartellino giallo Valtorta (13’ st)

Sondrio-Botticino 41-34

Sondrio: Mazza, S. Colombini, Del Dosso, Lawlor, Rizzi, Grillotti, M. Schenatti, Moretti, Volontè, De Simone, Turcato, Mozzi (1’st Ambrosini), Parolini (3’st A. Colombini), Ciapponi, Nanotti (25’st Piccolo). A disposizione: Mondora, Locatelli, Sole, Bombardieri. All.: Zanichelli.

Botticino: Musatti, Gaspari, Mainardi (30’st Fantini), V. Busi, Ferrari, Bandera, Noventa, A. Ragnoli, Scanferla, Tamborini, Maccarinelli (25’st Maccarinelli), Venturelli, Florio, Chiarini, Bettoni (25’st D. Busi). A disposizione: Tonni, Busi, Mario, S. Ragnoli, Fantini, Savoldelli, Ricchini. All.: Filippini e Nicol.

Arbitro: Bagarolo di Milano.

Marcatori: pt 9’m Turcato tr Grillotti (7-0), 13’cp Bandera (7-3), 26’m Nanotti (12-3), 29’m Bandera tr Bandera (12-10), 33’m Colombini tr Grillotti (19-10), 37’m Del Dosso tr Grillotti (26-10), 39’m Gaspari tr Bandera (26-17); st 10’m Grillotti tr Grillotti (33-17), 14’meta di punizione Botticino (33-24), 20’m Bettoni, Bandera (33-31), 23’m Volontè (38-31), 30’cp Grillotti (41-31), 39’cp Bandera (41-34).

Note: cartellino giallo Nanotti (14’st).

Brixia-Bologna 22-20

Brixia: Benetti, Forti, Pratichetti (18’st Delle Monache), Belotti, Plebani, Petitpierre (31’pt Locatelli), Fiorini (35’pt Carilli), Amadei, Rossini, Valtorta (18’st Zanetti, Manenti (36’st Pasotti), Triboldi, Tavoni (35’st Gelmini), Bertini, Sabatiello. All.: Mandelli.

Bologna: Soavi, Zambrella, Pancaldi, Marzocchi, Teresi, Chico (20’st Bernabò), Quadri, De Napoli (30’st Singh), Schiavone, Biondi, Visentin, Gambacorta, Lanzano (2’st Fattori), Silvestri (1’st Bernardi), Anteghini (1’st Bonini). A disposizione: Amico, Bernabò, Rubbini. All.: Brolis.

Arbitro: Togni di Bergamo.

Marcatori: pt 4’m Zambrella tr Chico, 12’cp Chico, 16’m Visentin, 40’m Carilli; st 10’m Plebani, 13’cp Marzocchi, 17’m Rossini tr Benetti, 30’m Plebani.

Note: cartellino giallo Marzocchi (39’pt).

La classifica

Brixia 25, Bologna 24, Modena 20, Bergamo 18, Lyons 14, Colorno 14, Botticino 12, Rovato 12, Sondrio 11, Pieve 9.