Giornale di Brescia
Abbonati
Rugby

Rugby, vittoria di carattere del Calvisano: 18-8 sul Valsugana

Federico Bernardelli Curuz
Pioggia e vento non fermano la Tiesse Robot, che fatica un po’ contro un avversario ostico
Il giallonero Bruniera - © www.giornaledibrescia.it
Il giallonero Bruniera - © www.giornaledibrescia.it
AA

Oltre il vento, oltre l’acquazzone e oltre una prestazione non sempre lineare. Il Tiesse Robot Calvisano conquista allo stadio San Michele un successo prezioso contro il Valsugana: il 18-8 arriva al termine di una gara combattuta e poco spettacolare, nella quale la formazione di Zappalorto ha dovuto costruire con pazienza i 4 punti.

Il primo tempo

Il Calvisano arrivava forte delle due importanti vittorie contro Petrarca e Avezzano, ma con qualche problema di formazione. Tra le novità di giornata il ritorno in giallonero di Filippo Bozzoni. L’ala è tornata in gialloblù dopo tre anni, complice il ritiro dal campionato di serie A Elite del Colorno, che ha lasciato svincolati diversi giocatori. La partita si apre con il Calvisano subito in pressione. Il primo intervento proprio di Bozzoni non è però dei più fortunati: un avanti spezza l’azione e permette agli ospiti di tirare un sospiro di sollievo.

La gara è spezzettata e condizionata da diversi errori che non facilitano le manovre dei bresciani. La svolta arriva grazie a una fiammata giallonera. Williams rompe gli equilibri con l’offload che serve l’accorrente Bronzini: sull’out di sinistra si crea la superiorità numerica e il giallonero trova lo spazio per infilarsi in profondità fino alla meta del 5-0.

Il Valsugana resta pienamente in partita e al 31’ trova il pareggio. I padroni di casa tornano a mettere la testa avanti in meno di tre minuti con il piazzato di Bruniera che vale l’8-5. Il Calvisano trova quindi la giocata che cambia l’inerzia della gara. Protagonista è proprio Bozzoni che si fa perdonare dell’errore di inizio gara: il numero 11 sale più in alto di tutti a contendere l’ovale, lo conquista e si invola verso la linea di meta per la marcatura del 15-5.

La ripresa

Nella ripresa la partita resta dura. Al 13’ il Calvisano finisce in inferiorità numerica per il cartellino giallo a Zanetti e il Valsugana prova ad approfittarne riportandosi nei 22 metri bresciani. Scroscio di pioggia dal cielo e il Calvisano, sotto secchiate di acqua, finisce in apnea al 16’: una touche del Valsugana porta pericolo, ma la difesa giallonera regge e concede soltanto un piazzato che Mercerat manda a bersaglio per il 15-8.

Nel finale il Calvisano torna a guadagnare campo con un lungo calcio di Bini che riporta i bresciani nella metà campo avversaria. Allo scadere arriva il piazzato di Bruniera che fissa il risultato sul definitivo 18-8. Una vittoria costruita più con il carattere che con la brillantezza, ma preziosa per la classifica contro un Valsugana che ha confermato di essere avversario ostico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Tiesse Robot CalvisanoValsugana PadovaCalvisano
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario