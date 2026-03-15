Rugby, vittoria di carattere del Calvisano: 18-8 sul Valsugana

Oltre il vento, oltre l’acquazzone e oltre una prestazione non sempre lineare. Il Tiesse Robot Calvisano conquista allo stadio San Michele un successo prezioso contro il Valsugana: il 18-8 arriva al termine di una gara combattuta e poco spettacolare, nella quale la formazione di Zappalorto ha dovuto costruire con pazienza i 4 punti.

Il primo tempo

Il Calvisano arrivava forte delle due importanti vittorie contro Petrarca e Avezzano, ma con qualche problema di formazione. Tra le novità di giornata il ritorno in giallonero di Filippo Bozzoni. L’ala è tornata in gialloblù dopo tre anni, complice il ritiro dal campionato di serie A Elite del Colorno, che ha lasciato svincolati diversi giocatori. La partita si apre con il Calvisano subito in pressione. Il primo intervento proprio di Bozzoni non è però dei più fortunati: un avanti spezza l’azione e permette agli ospiti di tirare un sospiro di sollievo.

La gara è spezzettata e condizionata da diversi errori che non facilitano le manovre dei bresciani. La svolta arriva grazie a una fiammata giallonera. Williams rompe gli equilibri con l’offload che serve l’accorrente Bronzini: sull’out di sinistra si crea la superiorità numerica e il giallonero trova lo spazio per infilarsi in profondità fino alla meta del 5-0.

Il Valsugana resta pienamente in partita e al 31’ trova il pareggio. I padroni di casa tornano a mettere la testa avanti in meno di tre minuti con il piazzato di Bruniera che vale l’8-5. Il Calvisano trova quindi la giocata che cambia l’inerzia della gara. Protagonista è proprio Bozzoni che si fa perdonare dell’errore di inizio gara: il numero 11 sale più in alto di tutti a contendere l’ovale, lo conquista e si invola verso la linea di meta per la marcatura del 15-5.

La ripresa

Nella ripresa la partita resta dura. Al 13’ il Calvisano finisce in inferiorità numerica per il cartellino giallo a Zanetti e il Valsugana prova ad approfittarne riportandosi nei 22 metri bresciani. Scroscio di pioggia dal cielo e il Calvisano, sotto secchiate di acqua, finisce in apnea al 16’: una touche del Valsugana porta pericolo, ma la difesa giallonera regge e concede soltanto un piazzato che Mercerat manda a bersaglio per il 15-8.

Nel finale il Calvisano torna a guadagnare campo con un lungo calcio di Bini che riporta i bresciani nella metà campo avversaria. Allo scadere arriva il piazzato di Bruniera che fissa il risultato sul definitivo 18-8. Una vittoria costruita più con il carattere che con la brillantezza, ma preziosa per la classifica contro un Valsugana che ha confermato di essere avversario ostico.