Rugby, serie B: il Rovato batte il Pieve e chiude il 2025 da imbattuta

Il Rovato passa anche sul campo del Pieve (34-48) e chiude il 2025 da capolista imbattuta . La sesta giornata del campionato di B di rugby registra invece lo stop del Brixia, sconfitto di misura nel big match di alta classifica contro il Bergamo: gli uomini di Palazzani limitano i danni e, grazie a due punti di bonus, mantengono comunque la seconda piazza. È giornata storica per la neopromossa Bassa Bresciana, che a Leno conquista il primo successo in Serie B dopo dieci anni, superando 24-21 la temibile Colorno al termine di una vera gara-capolavoro della squadra di Arbosti. Sconfitta infine per il Fiumicello, battuto 45-29 sul campo della corazzata Bologna.

In Romagna

Il Rovato espugna il campo del Pieve 34-48 al termine di una gara combattuta e tutt’altro che semplice. Nella sesta giornata del campionato di Serie B, la formazione di Pierangelo Ceretti centra una vittoria pesantissima, impreziosita dal punto di bonus offensivo, e mantiene il primo posto in classifica alla vigilia della pausa.

L’avvio è subito favorevole agli ospiti: al 6’ Tomasoni finalizza una bella azione corale, con Guidi preciso dalla piazzola per lo 0-7. Il Pieve non si lascia intimidire e risponde affidandosi al piede di Rosso, che tra l’11’ e il 12’ accorcia fino al 6-7. Il Rovato ritrova ordine e allunga nuovamente con il piazzato di Guidi al 27’, prima di colpire in maniera decisa nel finale di primo tempo.

Tra il 29’ e il 37’ i rovatese costruiscono lo strappo decisivo, sfruttando l’efficacia difensiva e la capacità di capitalizzare ogni occasione: vanno a segno Galli, Conforti e Corestini, tutte mete trasformate da Guidi che portano il punteggio sul 6-31. Il Pieve trova però una risposta immediata prima dell’intervallo con Levorato, tenendo la gara ancora aperta (12-31).

In avvio di ripresa il Rovato mette subito in chiaro le proprie intenzioni: al 1’ Furli allunga ulteriormente, mentre al 17’ è ancora Conforti a colpire per la sua doppietta personale, firmando la meta che vale il bonus offensivo (19-45). Il Pieve, sospinto dall’aggressività mostrata per tutta la gara, non smette di lottare e trova altre due marcature con Cocchiarella e Moschetta, ma il Rovato gestisce con lucidità fino al fischio finale, chiudendo sul 34-48.

Soddisfatto a fine gara coach Pierangelo Ceretti: «Arriviamo alla pausa mantenendo il primo posto in classifica. Serviva una vittoria con bonus, nella trasferta più lunga, e ce l’abbiamo fatta. Non era una sfida da sottovalutare: il Pieve, soprattutto in casa, è una squadra molto aggressiva e ci ha messo in difficoltà diverse volte. I ragazzi sono stati bravi a trovare le motivazioni giuste e a combattere su ogni pallone. È stata una gara equilibrata, ma siamo stati efficaci nel segnare le mete che ci servivano, anche grazie a due intercetti frutto di una difesa attenta e aggressiva».

Il Rovato va così alla pausa da capolista, con lo sguardo già rivolto a gennaio: all’orizzonte quattro sfide durissime contro Bologna, Bergamo, Piacenza e Parma, passaggi chiave per capire le reali ambizioni stagionali.

A Bergamo

Il big match di alta classifica della sesta giornata regala al Brixia due punti, ma anche tanto rammarico. La formazione biancoblù è protagonista di una gara combattuta colpo su colpo, rovinata da molti errori nei momenti chiave che hanno vanificato quanto di buono costruito durante la partita. La gara, contratta nelle fasi centrali, ha vissuto di fiammate e accelerazioni improvvise; il Bergamo più cinico ha timbrato il vantaggio con i calci piazzati e ha saputo proteggere lo stretto margine nei minuti finali.

La partita inizia con il Bergamo subito in avanti: al 5’ il trequarti locale sfrutta un varco nella difesa bresciana e marca la prima meta, trasformata per il 7-0. Il Brixia risponde all’11’ con Costantino abile a sfondare e schiacciare oltre la linea, con trasformazione di Fiorini (7-7). Pochi minuti dopo, una touche nei cinque metri consente ai biancoblù di costruire una maul efficace che libera Zanardelli, autore della seconda meta del Brixia (7-12).

Bergamo-Brixia

Il Bergamo approfitta di un errore ospite per riportarsi in vantaggio con Orlandi (10-12) e consolidare il sorpasso con un piazzato (13-12). Nel finale di primo tempo, i padroni di casa sfruttano una mischia ordinata e sfondano con Liut, con Orlandi che trasforma, fissando il punteggio sul 20-17.

La ripresa vede un Brixia in pressione: al 30’ Costantino firma la meta del bonus, trasformata da Petitpierre. Il Bergamo, più cinico, risponde però immediatamente con un piazzato di Orlandi che porta avanti i locali sul 26-24. Nel finale il Brixia non graffia più e i padroni di casa proteggono il vantaggio fino al triplice fischio.

Guglielmo Palazzani, coach del Brixia, commenta: «Siamo usciti sconfitti, ma i ragazzi hanno lottato fino all’ultimo. Ci sono stati errori da correggere e alcune occasioni non sfruttate, ma i due punti di bonus rappresentano un piccolo premio per la prestazione complessiva. Ora dobbiamo analizzare le fasi chiave e migliorare la continuità».

Dopo 10 anni

Arriva davanti al pubblico di casa la prima, clamorosa vittoria stagionale della Bassa Bresciana, che nella sesta giornata del campionato di Serie B supera 24-21 il Colorno. Un successo pesantissimo, che vale quattro punti e certifica la crescita costante della squadra di coach Enrico Arbosti, già intravista nelle ultime uscite (domenica scorsa la Bassa aveva conquistato il suo primo punto di bonus contro i Lyons).

La gara è intensa ed equilibrata fin dalle prime battute. Nel primo tempo la Bassa costruisce il risultato soprattutto con un grande lavoro difensivo, rispondendo colpo su colpo agli avversari e restando sempre agganciata al match: all’intervallo il punteggio è in perfetta parità sull’11-11, con una meta e due calci piazzati per parte.

La ripresa si trasforma in una vera battaglia di nervi. Il Colorno trova il nuovo vantaggio al 5’ con una meta da drive, mentre alla Bassa viene annullata una marcatura per «tenuto alto», episodio che avrebbe potuto spezzare l’inerzia della partita. I bassaioli, invece, non smettono di crederci: continuano a spingere, a macinare gioco e a restare dentro il match con grande determinazione.

La Bassa Bresciana

Nel finale arriva la svolta. All’ennesimo assalto la Bassa trova il varco decisivo con la meta di Fusi, ex di giornata, trasformata da Ferrari per il pareggio. Proprio allo scadere un fallo del Colorno regala ai padroni di casa un calcio centrale: Ferrari è freddissimo dalla piazzola e firma i punti della vittoria più bella, facendo esplodere il campo di Leno.

Soddisfatto al termine dell’incontro coach Enrico Arbosti: «È una vittoria bellissima. La settimana scorsa avevamo raccolto meno di quanto meritato, oggi invece i ragazzi hanno lottato fino alla fine e sono stati premiati. Questo successo ci dà grande fiducia: il gruppo sta crescendo e la profondità della rosa può diventare un’arma importante».

Entusiasta anche la presidente Albertina Carrara: «È una gioia immensa. Questa vittoria serve al morale e premia il grande lavoro che i ragazzi stanno facendo. In un campionato così competitivo, battere una squadra come Colorno ha un valore enorme».

Il Fiumicello

Dopo la storica prima vittoria in Serie B conquistata una settimana fa contro il Pieve, il Fiumicello nulla può sul terreno della corazzata Bologna arriva una sconfitta 45-29. La buona reazione nel secondo tempo porta un punto di bonus alla formazione neroverde.

La gara si mette subito in salita per i bresciani, che faticano a contenere l’avvio veemente dei padroni di casa. Il Bologna prende progressivamente il controllo del match affidandosi alla solidità del proprio pacchetto e alla precisione al piede di Chico, che sblocca il punteggio al 17’. Tra il 26’ e il 40’ arrivano quattro mete pesanti, con Vilasi e Salvi protagonisti, che spingono il punteggio sul 31-0 all’intervallo.

Nella ripresa il Fiumicello cambia volto. I bresciani rientrano in campo con maggiore intensità e trovano subito la reazione con Jazi, autore di due mete in rapida successione (31-12), che riaprono parzialmente la sfida. Il Bologna risponde con ordine e torna ad allungare con Anteghini e ancora Salvi, ma il Fiumicello non esce mai dalla partita e continua a macinare gioco.

Nel finale arrivano altre soddisfazioni offensive: Bontempi, Beretta (doppietta) e la trasformazione di Generali certificano la capacità dei bresciani di restare competitivi fino all’ultimo, anche se il risultato alla fine recita 45-29 in favore dei padroni di casa.

Nonostante il ko, il bilancio resta incoraggiante, come sottolinea coach Giancarlo Trapanese:

«C’è sicuramente rammarico per aver lasciato punti su questo campo, perché avevamo la possibilità di fare ancora meglio. La prestazione dei ragazzi è stata positiva e stiamo dando continuità al nostro gioco. Il proposito per il nuovo anno è la consapevolezza».

La classifica

Rovato 27, Brixia 21, Bergamo 20, Bologna 20, Lyons 17, Colorno 16, Parma 13, Pieve 6, Fiumicello 6, Bassa Bresciana 5.

I tabellini

Pieve-Rovato 34-48

Pieve: Minarelli (10’st D’Aniello), M. Marchesini, L. Tassinari, Cocchiarella, Marzocchi, Rosso, S. Accorsi (9’st P. Accorsi), Taddia, G. Tassinari (35’st Pritoni), M. Serra, Ravazza (10’st Lombardi), Pondrelli, Lindelli (35’st Moschetta), Cassani (1’st Guandalini), Levorato (10’st Guerzoni). Allenatore: Fiocchi.

Rovato: Guidi, Corestini (18’st Sardo), Gustinelli, Furli (2’st Gandaglia), Guerra (18’st Veneruso), S. Serra, Tomasoni, Pozzaglio (1’st Turi), Valtorta (10’st Volpini), Conforti, Valloncini, Bonetti (17’st Tebaldini), Petrungaro (8’st Mella), Xhafa (36’st Valtorta), Galli. Allenatore: Ceretti.

Arbitro: Marchi di Reggio Emilia.

Marcatori: pt 6’m Tomasoni tr Guidi, 11’cp Rosso, 12’cp Rosso, 27’cp Guidi, 29’m Galli tr Guidi, 33’m Conforti tr Guidi, 37’m Corestini tr Guidi, 39’m Levorato tr Rosso; st 1’m Furli, 14’m Taddia tr Rosso, 17’m Conforti tr Guidi, 31’m Cocchiarella tr Rosso, 36’m Valtorta, 39’m Moschetta tr Rosso.

Note: cartellini gialli: Gustinelli (12’pt) e S. Serra (36’st).

Bergamo-Brixia 26-24

Bergamo: Gaffuri, Bassi, Basile, Del Carro, Nembrini, Orlandi, Spilotros, Liut, Fabiani, Nodari (31’st Bellini), Molina, Rota, Zenoni (1’st Bosco), Minicuci (30’st Bettoni), Plevani (14’st Biava). A disposizione: Pasneri, Deretti, Leoni. Allenatore: Bonacina.

Brixia: Baiguera, Zanardelli, Carilli, Belotti, Plebani (27’st Forti), Destro (38’pt Petitpierre), Fiorini (26’st Gintili), Rossini, Valtorta (23’st Mazza), Cirelli (1’st Amadei), Manenti, Triboldi, Tavoni (1’st Semhan), Bertini (17’st Contini), Costantino. Allenatore: Palazzani.

Arbitro: Marzetta di Brescia.

Marcatori: pt 5’m Bassi tr Orlandi, 11’m Costantino tr Fiorini, 16’m Zanardelli, 21’cp Orlandi, 35’m Zanardelli, 40’m Liut tr Orlandi; st 21’cp Orlandi, 32’m Costantino tr Petitpierre, 35’cp Orlandi.

Note: cartellino giallo Petitpierre (12’st).



Bologna-Fiumicello 45-29

Bologna: De Angelis, Signore, Soavi (1’st Marzocchi), Pancaldi (19’st Covili), Salvi, Chico, Quadri, Boschetti, Schiavone (18’st Visentin), Baratta (13’st Priola), De Napoli (5’st Amico), Cesari, Bonini (18’st Fattori), Anteghini, Vilasi (5’st Biondi). Allenatore: Balsemin.

Fiumicello: Quarantini (10’st Generali), Lombardi, Nicolini, Bonomi, Jazi (20’st Ruffini), Roversi, Rocco, Beretta, Sardi, Setti (1’st Camanini; st 17’st Pedrini), Gaye (37’pt Quadrio), Saviello, Ceresoli (26’st Maffezzoni). Allenatore: Trapanese.

Arbitro: Aguanno di Roma.

Marcatori: pt 17’cp Chico, 26’m Vilasi tr Chico, 30’pt Vilasi tr Chico, 36’m Salvi tr Chico, 40’m Vilasi tr Chico; st 5’m Jazi tr Nicolini, 8’m Jazi, 19’m Anteghini tr Chico, 29’m Bontempi tr Generali, 32’m Salvi tr Chico, 35’m Beretta, 39’m Beretta.

Note: cartellino giallo Saviello (14’st).



Bassa Bresciana-Colorno 21-24

Bassa Bresciana: Venieri (30’st Prandelli), Squeglia, Putna, Beluzzi, Balestra, Ferrari, Masserdotti (9’pt Baldricchi), Alghisi, Cirimbelli, Fusi (39’st Vitali), Saottini (20’st Garletti) Bolentini, Oneda (12’st Luna), Marini, Baroni (36’st Margini).. Allenatore: Arbosti.

Colorno: Bianchi, Pelagatti (30’st Martani), Lenzi, Terzi, L. Spano, Pasini, Modoni, Varletta, Pacchiani, Cristofonetti, Mattioli (1’st Lamon), Rossi (30’st Aliberti), Bruzzi, Rossetti, Ziliani (5’st Saccò). A disposizione: Ghilardi, Reverberi, Marchi, Lodi. Allenatore: Mandelli.

Arbitro: Scaffardi di Parma.

Marcatori: pt 2’m Ziliani, 11’m Beluzzi, 18’cp Ferrari, 27’cp Pasini, 30’cp Ferrari, 36’cp Pasini; st 4’m Pasini tr Pasini, 11’cp Ferrari, 20’cp Pasini, 36’m Fusi tr Ferrari, 40’cp Ferrari.