Rugby serie B, vittorie per Brixia e Botticino

Quinta giornata di serie B di rugby positiva per le formazioni bresciane. Il Brixia ritrova il sorriso dopo il passo falso a Sondrio, superando in casa il Lyons Piacenza (22-13). Il Botticino torna alla vittoria con un convincente (42-31) su Colorno, mentre Rovato strappa due punti preziosi in casa della capolista Bologna nonostante la sconfitta (38-31)

Il Brixia

Partita molto equilibrata e combattuta, soprattutto sui punti d'incontro all’Aso Stadium di Ospitaletto. Il Piacenza si dimostra un avversario ostico e ben organizzato, che fa dell’aggressività la propria arma migliore. I padroni di casa, con un gioco ordinato e molta determinazione, si aggiudicano un match rimasto in bilico fino al termine.

Il Brixia ha infatti saputo sfruttare al meglio le partenze sprint sia nel primo sia nel secondo tempo, contenendo poi i tentativi di rimonta degli avversari. Nel finale, l’ingresso dalla panchina di Petipierre si è rivelato decisivo: sua la bella meta che chiude la partita. Tuttavia, la frenesia nel pressing finale ha impedito ai bresciani di conquistare il punto di bonus con una quarta marcatura.

Una meta di Pratichetti - Foto/Lucio Valtorta

Coach Roberto Mandelli commenta: «Dopo due settimane di pausa, siamo tornati a giocare contro un’ottima squadra. Piacenza è ben organizzata, ma i complimenti vanno fatti al Brixia per la bellissima prestazione. È mancata la ciliegina sulla torta, dato che nel secondo tempo gli avversari sono stati bravi a tenerci lontani dalla loro area di meta. Peccato per l’ultima azione: con un po’ meno frenesia, avremmo potuto ottenere meta e bonus. Torniamo comunque alla vittoria: quattro punti importanti. Ora ci prepariamo per le sfide toste contro Bologna e Bergamo».

Secondo successo

Festeggia il secondo successo stagionale il Botticino, che conquista un’importante vittoria casalinga, contro una diretta avversaria. Partenza fulminea del Botticino, che al 1’ va in meta con Noventa. Colorno reagisce subito, restando agganciato con due calci piazzati che ribaltano il risultato. La partita si sviluppa in un continuo testa a testa, ma il Botticino, grazie al gioco di squadra, mette a segno quattro mete già al 34’, conquistando così il punto di bonus.

Da quel momento, i bresciani si concentrano sulla difesa, contrastando un avversario insidioso grazie al piede preciso del calciatore emiliano. Gli uomini di Francesco Filippini restano lucidi nei minuti finali, difendendo con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.

Coach Francesco Filippini dichiara: «È andata molto bene: cinque punti conquistati con attitudine, disciplina e un’ottima difesa. I 31 punti subiti derivano da qualche momento di indisciplina e dalla qualità del loro calciatore. Negli ultimi sette minuti siamo rimasti nei nostri 22 metri senza subire punti: questo dimostra la concentrazione della squadra. Sono molto soddisfatto».

A Bologna

Trasferta insidiosa e combattutissima per il Rovato. La capolista Bologna sblocca subito il match al 4’ con Lanzano, che porta il punteggio sul 7-0. Rovato risponde con carattere, passando in vantaggio dopo 20 minuti grazie a un piazzato di Guidi e alla meta di Tomasoni. Tuttavia, tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, Bologna costruisce un vantaggio decisivo con tre mete consecutive, frutto di gravi disattenzioni in fase di riavvio di gioco.

Il Rovato, però, non si arrende: accorcia le distanze nel finale. La meta di Furli negli ultimi minuti vale il 38-31 che assicura due preziosi punti al Condor rossoblù. Tuttavia, coach Pierangelo Ceretti si rammarica per alcune leggerezze difensive che hanno concesso mete facili agli avversari.

L’allenatore del Rovato Pierangelo Ceretti spiega: «Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno giocato 80 minuti di rugby a tutto campo, mettendo in difficoltà la capolista con il gioco al piede. Tuttavia, abbiamo concesso tre mete evitabili su calci di ripartenza: errori grossolani che pesano, considerando il nostro dominio nel possesso. Nonostante ciò, portiamo a casa due punti importanti in casa della prima in classifica, anche se con la consapevolezza che avremmo potuto fare di più. Nota negativa gli infortuni di Valloncini, che starà fuori qualche mese, e Stella».

Classifica

Bologna 23, Brixia 20, Bergamo 18, Modena 15, Rovato 12, Lyons 10, Colorno 9, Botticino 9, Pieve 8, Sondrio 6

I tabellini

Brixia-Lyons 22-13

Brixia: Benetti, Forti, Pratichetti (27’st Carilli), Delle Monache, Gallizioli (28’pt Belotti), Locatelli (22’st Petitpierre), Fiorini, Rossini, Pasotti (8’st Pasotti), Valtorta (37’st Boizza), Manenti, Triboldi, Tisone (7’st Piovani), Bertini, Sabatiello. Allenatore: Mandelli.

Lyons: Solari, Bassi, D. Oppizzi, Beghi, Spezia, Russo, Fornasari, A. Oppizzi, Spezia, Bellani, Pozzoli, Petrusic, Salerno (1’st Bassi), Borghi (5’st Groppelli), Cantù (1’st Mazzoni). A disposizione: Cazzarini, Profiti, Nakov, Viti. Allenatori: Bracchi e Solari.

Arbitro: Ghisalberti di Bergamo.

Marcatori: pt 3’cp Fiorini, 7’m Gallizioli, 12’cp Russo; st 5’m Pratichetti tr Fiorini, 10’m Bellani tr Russo, 21’cp Russo, 27’m Petitpierre tr Fiorini.

Bologna-Rovato 38-31

Bologna: Soavi, Zambrella, Pancaldi, Marzocchi (33’ st Bernabò), Teresi, Chico, Tarantino (19’ st Quadri), Visentin, Schiavone (25’ st Biondi), De Napoli, Cesari, Gambacorta (1’ st Amico), Lanzano (1’ st Bernardi), Silvestri (15’ st Bonini), Anteghini (33’ st Fattori). Allenatore: Brolis.

Rovato: N. Guidi, Franceschelli (12’ st Marai), Brunelli, Gandaglia (12’ st Caravano), Zucchi, N. Furli, Tomasoni, Valloncini (29’ pt Pozzaglio), Volpini (26’ st Gueye), Conforti (8’ st Valtorta), Galli, M. Furli, Garofalo (26’ st Benyacar), Stella (13’ pt Tebaldini), Xhafa. Allenatore: Ceretti.

Arbitro: Marchi di Reggio Emilia.

Marcatori: pt 3’m Lanzano tr Chico, 15’cp Guidi, 2’m Tomasoni tr Guidi, 36’m Soavi, 39’m Soavi tr Chico; st 7’m Schiavone tr Chico, 13’m Garofalo tr Guidi, 19’m Zucchi tr Guidi, 22’m Teresi, 25’m Anteghini tr Chico, 32’m Furli tr Guidi.

Note: cartellino rosso: Cesari (28’pt) e Soavi (37’st).

Botticino-Colorno 42-31

Botticino: Musatti, Gaspari, Mainardi, V. Busi, Ferrari, Bandera, Noventa (13’st Ricchini), A. Ragnoli, Chiarini, Tamborini, Scanferla, Venturelli, Florio, Altamirano (1’st Tonni), Bettoni (7’st Busi). A disposizione: D. Busi, S. Ragnoli, Fantini, Savoldelli, Bentivoglio. Allenatori: Filippini e Nicol.

Colorno: Ceresini (35’st Lodi), Pasini, Moore, Terzi (10’st Manfrini), Gorni, Cantoni, Artusio (30’st Spano), Rossi, Caldara, Reverberi, Mattioli, Ostoni, Morelli (1’st Filice), Fusi, Castelli. A disposizione: Filice, Ascari, Pacchiani, Modoni. Allenatore: Mey.

Arbitro: Annoni di Milano.

Marcatori: pt 1’m Noventa, 5’cp Pasini, 9’cp Pasini, 12’m Mainardi tr Bandera, 18’cp Pasini, 21’cp Pasini, 23’cp Bandera, 28’m Tamborini, 34’m A. Ragnoli tr Bandera, 40’m Moore tr Pasini; st 5’m Rossi, 15’m A. Ragnoli, 21’m Tonni, 24’m Scanferla, 27’m Artusio tr Pasini.