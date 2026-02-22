Rugby, serie B: il Rovato travolge 52-12 il Fiumicello nel derby

Dodicesima giornata del campionato di serie B di rugby che conferma gerarchie e ambizioni, ma non senza emozioni. Il Rovato si prende il secondo derby consecutivo e lo fa con autorità: allo stadio Pagani il Condor travolge il Fiumicello 52-12, ribadendo la propria forza offensiva e difendendo la vetta del girone con un’altra prova di sostanza.

Colpo pesante anche per il Brixia, che espugna il campo del Colorno al termine di una sfida delicatissima e ricca di tensione (27-31). Un successo esterno che vale doppio: punti preziosi e terzo posto in classifica, a conferma della solidità del gruppo di Palazzani.

Resta invece il rammarico in casa Bassa Bresciana. Sul terreno del Pieve i bresciani producono gioco e tengono in mano il pallino per lunghi tratti, ma pagano a caro prezzo imprecisioni e cali di attenzione. I padroni di casa costruiscono il successo soprattutto al piede e chiudono 26-10, lasciando alla Bassa la sensazione di un’occasione sfumata.

Rovato-Fiumicello 52-12

Parte subito forte il Rovato che, entro le mura amiche dello stadio Pagani, pronti via, impone il proprio ritmo e non concede soluzioni di continuità al Fiumicello. Il Condor rossoblù mette in ghiaccio il risultato già al 26’, quando Serra sigla la quarta meta locale che vale il punto di bonus.

Uno scatto di Rovato-Fiumicello - Foto Stefano Delfrate

Nella ripresa il Fiumicello trova maggiore concretezza e sfrutta un calo di intensità del Rovato per mettere a segno due mete che rendono meno pesante il passivo. Nel finale i franciacortini legittimano ulteriormente la superiorità con la ottava meta del match, che fissa il definitivo 52-12.

Pierangelo Ceretti, allenatore del Rovato: «Abbiamo fatto una partita ad alta intensità e proprio nell’intensità abbiamo commesso diversi errori, soprattutto nel secondo tempo. Due derby vinti, tante mete, ma anche troppi sbagli. Ci prendiamo questi cinque punti, però dobbiamo limare queste inefficienze».

Colorno-Brixia 27-31

La gara al Campo comunale Pavesi di Colorno si accende subito: al 2’ è Costantino a firmare la prima meta dell’incontro, ma il Colorno resta agganciato e trova il pari allo scadere del primo tempo con Terzi. Nella ripresa i padroni di casa mettono il naso avanti con due calci di Pasini, mentre il Brixia, con in campo l’allenatore-giocatore Guglielmo Palazzani, reagisce con carattere. Ancora Costantino riporta avanti i biancoazzurri, poi la meta di Zanardelli – trasformata da Palazzani – dà ulteriore slancio agli ospiti.

Il Colorno non molla e risponde colpo su colpo. Il Brixia però ha maggiore concretezza nei momenti chiave: terza meta personale di Costantino, trasformazione di Palazzani e, nel finale, una meta tecnica che indirizza definitivamente l’inerzia del match. L’ultima segnatura dei padroni di casa serve solo a fissare il punteggio sul 27-31.

Il Brixia Rugby

Partita nervosa, come testimoniano i diversi cartellini gialli, e non semplice per il Brixia, costretto anche a rivedere i piani all’ultimo per un problema muscolare accusato da Petitpierre nel pre-gara.

«Abbiamo colto cinque punti importantissimi in casa del Colorno, che ha venduto cara la pelle fino all’ultimo secondo – commenta Guglielmo Palazzani –. Complimenti a loro per la prestazione di alto livello e ai nostri ragazzi che, nelle situazioni complicate, sono riusciti a difendere e a fare i punti necessari per conquistare il bonus. Abbiamo avuto qualche difficoltà, anche per l’imprevisto prima del calcio d’inizio, ma siamo stati bravi a risolvere i problemi in corsa. Ora analizzeremo ciò che non ha funzionato e penseremo alla sfida importantissima della prossima settimana: il derby con il Rovato».

Pieve-Bassa Bresciana 26-10

L’avvio di gara – la sfida si è giocata in terra emiliana – è incoraggiante: la Bassa impone ritmo, occupa con continuità la metà campo avversaria e si fa valere nelle fasi statiche, soprattutto in mischia chiusa e in touche. Il padrone di casa, Pieve, però, resta lucido e pragmatico, affidandosi al piede e capitalizzando con precisione le occasioni concesse. Il primo tempo scorre in equilibrio, ma sono i padroni di casa a sfruttare con maggiore cinismo le opportunità.

Nella ripresa il copione vede la Bassa alzare ulteriormente l’intensità: i bassaioli entrano più volte nei cinque metri avversari – sei le incursioni senza esito – ma non riescono a trasformare la superiorità territoriale in punti pesanti. Errori di gestione e qualche imprecisione di troppo impediscono alla formazione della nostra provinciadi riaprire davvero la contesa, mentre il Pieve continua a muovere il tabellone con puntualità.

Uno scatto di Pieve-Bassa Bresciana

Il 26-10 finale premia l’efficacia dei padroni di casa e lascia alla Bassa il rammarico per una partita in cui il gioco prodotto avrebbe potuto raccontare una storia diversa.

«Abbiamo avuto tutte le possibilità per segnare – commenta Enrico Arbosti, allenatore della Bassa Bresciana –. Siamo entrati sei volte nei loro cinque metri senza concretizzare. È stata una gara intensa, abbiamo difeso bene, ma loro sono stati estremamente precisi al piede. Quando sei costretto a inseguire perdi lucidità e, durante la partita, abbiamo perso anche alcuni uomini importanti. Usciamo con rammarico: potevamo portare a casa punti, ma continuiamo a concedere troppi calci di punizione. Questo è stato il leitmotiv della sfida».

La classifica

Rovato 49, Bergamo 48, Brixia* 46, Bologna 45, Colorno 30, Lyons 27, Parma 24, Pieve* 17, Bassa Bresciana 8, Fiumicello 8.

I tabellini

ROVATO-FIUMICELLO 52-12

Rovato: Serra, Guidi (15’st Loda), Brunelli, Gandaglia, Corestini, Sardo, Tomasoni (1’st Zucchi), Gueye (1’st Tebaldini), Valtorta (10’st Conforti), Pozzaglio, Galli (1’st Valloncini), Bonetti, Mella, Xhafa (30’pt Frassine)), Petrungaro. A disposizione: Guerra. Allenatore: Ceretti.

Fiumicello: Quarantini (10’st Shavchuk), Fasani, Lombardi, Bonomi, Jazi (10’st Damiani), Roversi, Zanola (13’pt Generali), Beretta, Sardi, Bontempi, Camanini (1’st Setti), Ye (16’st Amato) Saviello, Maffezzoni (10’st Pedrini), Quadrio (29’pt Ceresoli). Allenatore: Trapanese.

Arbitro: Smussi di Brescia.

Marcatori: pt 1’m Tomasoni, 5’m Tomasoni tr Guidi, 10’m Guidi tr Guidi, 26’m Serra tr Guidi, 38’ m Guidi tr Guidi; st 5’m Tebaldini tr Guidi, 10’m Corestini tr Guidi, 24’m Roversi tr Generali, 38’m Beretta, 40’m Frassine.

Note: cartellini gialli: Bontempi (40’pt) e Loda (37’st).

COLORNO-BRIXIA 27-31

Colorno: S. Spano, Tiberti, Cupo, Terzi, Canini, Pasini, Modoni, Borsi, Pacchiani, Varletta, Mattioli, Ghilardi (10’st Marchi), Ziliani (1’st Rossi), G. Agnelli (2’st Saccò), Cristofonetti (1’st Gabbi). A disposizione: Reverberi, L. Spano, Bianchi, Lodi. Allenatore: Mandelli.

Brixia: Petitpierre, Odolini (25’st Forti), Carilli, Belotti, Zanardelli, Destro, Palazzani, Amadei, Valtorta (32’st Valtorta), Pasotti (9’pt Tavoni; 18’pt Pasotti; 9’st Rossini), Manenti, Triboldi, Sehman, Bertini (35’st Baccolo), Costantino (35’st Lorini). A disposizione: Ottaviani. Allenatore: Palazzani.

Arbitro: Basso di Treviso.

Marcatori: pt 2’m Costantino, 39’m Terzi; st 2’cp Pasini, 4’cp Pasini, 8’m Costantino, 13’m Zanardelli tr Palazzani, 24’m Borsi tr Pasini, 26’m Costantino tr Palazzani, 31’meta di punizione Brixia, 40’m Canni tr Pasini.

Note: cartellini gialli Costantino (6’pt), Bertini (25’st), Carilli (33’st) e Moretti (37’st).

PIEVE-BASSA BRESCIANA 26-10

Pieve: Rosso; Minarelli, I. Tassinari, Cocchiarella, D. Tassinari; Govoni, Accorsi; Taddia, G. Tassinari, Serra; Lombardi, Preda; Guandalini, Pritoni, Levorato. A disposizione: Cassani, Moschetta, Gambacorta, Ravazza, Pinardi, D’Aniello, Campanini. All. Fiocchi

Bassa Bresciana: Venieri (1’ st Beluzzi); Balestra, Bresciani, Carrara (13’ st Caselli), Chioda; Putna, Nauti (37’ st Squeglia); Bellomi, Gurra (1’ st Vitali); Saottini, Bolentini (26’ Garletti); Oneda (29’ st Fusi), Marini, Margini (17’ st Luna). . All. Arbosti.

Arbitro: Berra di Mantova

Marcatori: p.t. 16’ m e tr Rosso (7-0), 23’ cp Rosso (10-0), 29’ cp Nauti (10-3), 31’ m Minarelli tr Rosso (17-3); s.t. 2’ cp Rosso (20-3), 7’ st m Saottini, tr Nauti (20-10), 19’ cp Rosso (23-10), 33’ st cp Rosso (26-10)