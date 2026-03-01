Rugby, serie B: il Rovato batte 17-15 il Brixia e si prende un altro derby

Il Rovato piazza la zampata nel finale e si prende anche il derby più pesante. Nella 13ª giornata di Serie B il Condor espugna l’Invernici e supera il Brixia 15-17 al termine di una sfida dura, tirata e risolta soltanto negli ultimi istanti dalla trasformazione decisiva di Guidi. Per la capolista è l’undicesima vittoria stagionale e soprattutto la conferma di un dominio totale nei derby bresciani (sei su sei), un successo che permette ai rossoblù di restare in vetta al girone 2, ora in coabitazione con il Bergamo.

La formazione orobica aggancia infatti il primo posto grazie al netto successo con bonus sul campo della Bassa Bresciana (8-42), mentre il Brixia scivola al quarto posto a sei lunghezze dalla coppia di testa, pur con una gara ancora da recuperare.

Sorride il Fiumicello, protagonista al «Menta» di un clamoroso successo di misura sul Colorno (41-40): cinque punti pesantissimi che valgono l’aggancio e l’uscita dall’ultima posizione.

Brixia-Rovato 15-17

Allo stadio Invernici di Brescia è la capolista Rovato a partire con la lancia in resta. Calcio d’inizio e immediata pressione del Condor che al 3’ rompe lo 0-0 con il calcio di punizione che Guidi spedisce a bersaglio (0-3). Sulla ripartenza è il Brixia a costruire la piattaforma d’attacco che porta anche in questo caso a un piazzato e ai primi tre punti dei cittadini.

È una battaglia senza troppi tatticismi, ma che fatica a decollare. Il Rovato, però, prende progressivamente in mano l’inerzia del match, mantenendo per lunghi tratti possesso e pressione territoriale. Un errore in touche in territorio del Brixia innesca il nuovo forcing del Condor che torna ad assediare la red zone dei cugini: la pressione porta al cartellino giallo sventolato a Pezzotti e, pochi minuti dopo, la superiorità numerica viene premiata con il guizzo del trequarti rovatese Furli, che rompe due placcaggi e si tuffa in meta (3-10).

La sfida resta spezzettata, con tante interruzioni e impatti duri all’interno di un derby comunque leale. Il Brixia rientra con determinazione e trova la marcatura grazie all’illuminante calcio di Palazzani — entrato al 38’ per l’infortunio di Destro — che apre il gioco sull’out di destra pescando Triboldi, bravo a depositare l’ovale vicino alla bandierina. Barboglio trasforma da posizione molto angolata e riporta il match in equilibrio (10-10). Il Rovato prova a rispondere e continua a fare la partita, ma due errori in touche vanificano una ghiotta occasione.

Il Brixia pesca poi il coniglio dal cilindro al 27’, complice un errore dell’ultimo difensore rovatese che in area di meta fallisce un controllo semplice e spalanca la porta al recupero offensivo: i padroni di casa ringraziano e firmano il sorpasso (15-10). Finale incandescente. Il Rovato mantiene il possesso e aggredisce con continuità, mentre il Brixia respinge con tutti i mezzi.

Uno scatto di Rovato-Brixia - Foto Stefano Delfrate

La maul franciacortina avanza a tre minuti dal termine: i bresciani provano ad alzare il muro, ma il Rovato insiste nei cinque metri e poi apre sulla sinistra pescando ancora Furli, che libero da ostacoli firma la seconda meta personale. L’esito della gara passa dai piedi di Guidi che, da posizione non semplice sulla sinistra, centra la trasformazione del controsorpasso decisivo (15-17).

Il dopogara

Pierangelo Ceretti, coach del Rovato: «Siamo molto contenti di questa vittoria. Abbiamo dominato in campo e il risultato ci sta anche un po’ stretto, anche se va dato merito al Brixia che si è dimostrato molto competitivo e dotato di una difesa molto solida nelle fasi statiche. La partita dice che per lunghi tratti abbiamo fatto noi il gioco e loro hanno segnato due mete su nostri errori. Sarebbe stato immeritato perdere perché abbiamo costruito tanto, anche se abbiamo sbagliato molto. I cambi ci hanno dato ulteriore supporto: stiamo cercando di essere una squadra performante anche dalla panchina e i ragazzi lo hanno dimostrato. Avevamo Furli e Tomasoni non al meglio e questo non ci ha permesso di esprimerci al massimo, ma la squadra è stata brava a metterli nelle condizioni di essere comunque efficaci».

Bassa Bresciana Leno-Bergamo 8-42

Gara a senso unico al comunale di Leno: la capolista Bergamo si impone 42-8 su una Bassa Bresciana che vende cara la pelle nelle fasi iniziali prima di arrendersi, alla distanza, alla maggiore caratura degli ospiti. L’avvio dei bresciani è ordinato e combattivo: la Bassa difende con attenzione e costringe Bergamo a muovere inizialmente il punteggio soprattutto al piede.

Bassa Bresciana-Bergamo

Il momento migliore arriva al 18’, quando Cirimbelli finalizza una buona azione e firma la meta del momentaneo vantaggio (8-6), che premia un inizio di gara positivo. Con il passare dei minuti, però, la capolista prende progressivamente il controllo della partita. La maggiore fisicità nelle fasi statiche e la profondità della rosa permettono a Bergamo di scavare il solco già prima dell’intervallo e di allungare ulteriormente nella ripresa fino al definitivo 8-42.

Coach Enrico Arbosti (Bassa Bresciana) commenta: «La partita non è purtroppo mai stata in discussione. Siamo riusciti a tenere per i primi 25 minuti, poi la gara ha preso la sua direzione e nel finale ci siamo spenti. Era la settima partita in due mesi e i numeri non ci aiutano: siamo contati e ogni domenica dobbiamo dare il massimo con quelli che abbiamo. Bergamo è scesa in campo per vincere e ci ha concesso pochissimi spiragli: è una squadra nettamente più forte di noi».

Fiumicello-Colorno 41-40

Parte meglio la formazione ospite che al Menta di Brescia vola avanti 0-12 nelle prime battute, ma i neroverdi del Fiumicello reagiscono con personalità: Beretta riapre i conti e nel finale di primo tempo Generali è glaciale dalla piazzola e manda le squadre al riposo sul 20-19. L’inerzia resta nelle mani del Fiumicello anche a inizio ripresa.

I bresciani allungano con le mete di Beretta e Savchuk, entrambe trasformate, per il massimo vantaggio (34-19). Il Colorno però non esce dalla partita e, intorno al quarto d’ora, torna a contatto fino al 34-33. Nel momento più delicato è Jazi, al 28’, a trovare la marcatura del nuovo break (41-33). Nel finale il Fiumicello stringe i denti e difende il vantaggio: la meta ospite allo scadere serve solo a fissare il punteggio sul 41-40.

Soddisfatto il coach del Fiumicello, Giancarlo Trapanese: «Siamo molto felici. Finalmente siamo riusciti a esprimere in campo il nostro gioco e il lavoro della settimana ha messo in difficoltà il Colorno. Questa vittoria ci dà entusiasmo per le prossime sfide».

La classifica

Rovato 53, Bergamo 53, Bologna 50, Brixia* 47, Colorno 32, Lyons 27, Parma 25, Pieve* 21, Fiumicello 13, Bassa Bresciana 8.

I tabellini

BRIXIA – ROVATO 15-17

Brixia: Pezzotti; Forti (30’ st Plebani), Carilli (24’ st Bacchetti), Belotti, Zanardelli; Destro (34’ pt Palazzani), Barboglio; Pe, Rossini, Valtorta (10’ st Amadei); Manenti, Triboldi; Semhan, Bertini, Costantino. A disposizione: Tavoni, Lorini, Pasotti. All. Palazzani

Rovato: Guidi, S. Franceschelli (26’st Sardo), Marai (10’st Brunelli), Furli, Gustinelli, Serra (10’st Gandaglia), Tomasoni, Valloncini, F. Valtorta (20’st Bonetti), Conforti, Tebaldini (26’st Pozzaglio), Galli, Mella, Frassine, Petrungaro (26’st Gueye). A disposizione: Stella. All. Ceretti.

Arbitro: Ghisalberti di Bergamo.

Marcatori: p.t. 3’ cp Guidi (3-0) , 12’ cp Barboglio (3-3), 36’ m Furli, tr Guidi (3-10); s.t. 7’ m Triboldi tr Barboglio (10-10), 28’ m Zanardelli (15-10), 40’ m Furli tr Guidi (15-17)

Note: cartellino Giallo Pezzotti (24’ pt)

BASSA BRESCIANA – BERGAMO 8-42

Bassa Bresciana: Balestra; Caselli, Putna, Alghisi (29’ pt A. Venieri), Chioda; Bresciani (21’ st Squeglia), C. Venieri; Bellomi, Vitali (22’ st Roncari), Cirimbelli; Garletti (8’ st Saottini), Bolentini; Oneda (2’ st Fusi), Marini (2’ st Zerman), Margini (2’ st Luna). All. Arbosti

Bergamo: Rosa; Leoni, Gaffuri, Del Carro, Colombo; Orlandi, Salto; Bellini, Fabiani, Nodari; Guiniot, Rota; Zenoni, Minicucci, Cesare. A disposizione: Biava, Plevani, Sawadogo, Liut, Gamba, Spilotros, Valli. All. Schipani.

Arbitro: Salvadori di Firenze

Marcatori: p.t. 1’ cp Orlandi (0-3), 10’ cp Putna (3-3), 14’ cp Orlandi (3-6), 18’ m Cirimbelli (8-6), 24’ cp Orlandi (8-9), 31’ m Leoni (8-14), 34’ m Colombo tr Orlandi (8-21); s.t. 14’ m Rosa tr Orlandi (8-28), 28’ m Rosa tr Orlandi (8-35), 40’ m Bellini tr Orlandi (8-42)

Note: Cartellino giallo a Nodari al 37’ st

FIUMICELLO - COLORNO 41-40

Fiumicello: Quarantini (21’ st Bonomi), Savchuk, Fasani, Damiani, Jazi (21’ st Alberti), Nicolini, Generali, Beretta, Sardi (17’ st Camanini), Setti, Bontempi (11’ st Apostoli), Ye (5’ st Amato), Pedrini (1’ st Gaye), Maffezzoni (1’ st Quadrio), Ceresoli. Allenatore: Trapanese.

Colorno: Cupo, Bianchi, Gorni, Spano, Canno, Pasini, Modoni , Borsi, Pacchiani, Marchi, Mattioli, Ghilardi, Lamon, Gabbi, Cristofanetti. A disposizione: Agnelli, Ziliani, Reverberi, Rossi, Tiberti, Lodi. Allenatore: Mandelli.

Marcatori: p.t. 14’ m Gabbi (0-5), 24’ m Gorni tr Pasini (0-12), 30’ m Beretta tr Generali (7-12), 33’ m, tr Pasini (7-19), 36’ m Damiani tr Generali (14-19), 39’ cp Generali (17-19), 40’ cp Generali (20-19); s.t. 2’ m Beretta tr Generali (27-19), 9’ st m Savchuk tr Generali (34-19), 13’ st m Pacchiani tr Pasini (34-26), 20’ m Colorno tr Pasini (34-33), 28’ st m Jazi tr Generali (41-33), 37’ st m Agnelli tr Pasini (41-40).

Note: 19’ pt cartellino giallo Maffezzoni, 41’ pt cartellino giallo Gabbi, 4’ st cartellino giallo Cristofanetti, 30’ st cartellino giallo Canni, 35’ st cartellino giallo Gaye.