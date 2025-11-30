Rugby, serie B: Il Rovato batte 32-22 il Brixia nel derby

Domenica amara per le neopromosse bresciane del girone 2 di serie B di Rugby, che restano inchiodate a quota zero. Gioia Rovato invece, che si impone sul Brixia nell’accesissimo e divertentissimo derby di vertice, andato in scena sabato.

Dopo il pesante 59-5 subito dalla Bassa Bresciana sul campo del Bergamo e il 54-14 rimediato dal Fiumicello a Colorno, le due matricole del campionato di Serie B restano ancora senza punti dopo quattro turni, entrambe sconfitte oggi in trasferta in un weekend complicatissimo. In vetta, invece, cambia tutto: nell’anticipo del sabato il Rovato si aggiudica il derby di alta classifica contro il Brixia per 32-22, conquista cinque punti e scavalca proprio i cittadini prendendosi il primo posto.

In Franciacorta

Il Rovato esplora per primo i 22 metri avversari ma senza trovare il graffio vincente. È invece il Brixia a creare i primi grattacapi con un’azione insistita che costringe i rossoblù al fallo ripetuto: l’arbitro concede la meta di punizione che vale lo 0-7.

La risposta del Rovato è immediata: touche nei 22 avversari, avanzamento potente e sfondamento di Furli sotto i pali. Guidi trasforma per il 7-7. Il match viaggia su ritmi altissimi, con continui capovolgimenti di fronte. I rossoblù sfiorano la meta al 22’, ma il Brixia ribalta l’azione con un intercetto, prima di subire un nuovo assalto che porta al piazzato di Guidi dalla corta distanza: 10-7. La gara è vivace e divertente. Una battaglia fisica, una continua collisione. Rovato trova poi la meta del sorpasso: fiammata offensiva, palla a Guidi che accelera, brucia la difesa e schiaccia in tuffo. Lo stesso numero 10 firma il 17-7 al 37’.

La ripresa si apre col Brixia all’assalto. Un calcio profondo induce all’errore la retroguardia rossoblù: dalla rimessa laterale nasce lo sfondamento centrale di Costantino. Fiorini trasforma e accorcia: 17-14. Il Brixia alza l’intensità e al 14’ trova il 17-17 con un calcio piazzato da distanza siderale proprio di Fiorini. Guidi ha l’occasione per riportare avanti i suoi ma stavolta sbaglia da posizione favorevole. Nel momento migliore del Brixia è però il Rovato a colpire: errore ospite in touche nei propri 22 e Valloncini si avventa sull’ovale per la meta del 24-17 (trasf. Guidi). Il Brixia reagisce con una maul efficace e un’apertura veloce che libera Odolini, bravo a segnare la meta del 24-22. Fiorini però fallisce il calcio del possibile aggancio.

Nel finale il Rovato alza l’asticella, produce gioco di grande qualità e trova la meta del bonus con Gustinelli (29-22). Guidi sbaglia la trasformazione, ma si riscatta poco dopo con il piazzato del definitivo 32-22. Momenti di apprensione allo scadere per l’infortunio di Benyacar, rimasto a terra dopo un forte impatto: soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

Il dopogara

Il commento di coach Pierangelo Ceretti (Rovato): «Cinque punti in classifica in uno scontro diretto sono fondamentali. Ma altrettanto importante è stata la prestazione: una prova di alto livello. La difesa è stata molto presente nelle collisioni e nelle scelte, e mi è piaciuto moltissimo l’attacco, la varietà delle soluzioni accompagnata dall’intensità. I ragazzi sono stati attenti ai dettagli. È solo la quarta giornata, speriamo di continuare così».

A fine gara arriva anche il commento di Gugliemo Palazzani, coach del Brixia: «Siamo dispiaciuti per il risultato finale. Faccio i complimenti al Rovato che ha giocato un’ottima partita. Noi abbiamo commesso troppi errori, non siamo riusciti a essere dominanti in difesa e abbiamo avuto difficoltà in diverse fasi di gioco. Ci sono molte cose da rivedere: testa alla prossima gara, dobbiamo lavorare».

In Emilia

Trasferta durissima per il Fiumicello che cade sul terreno del Colorno e resta a quota zero in classifica. La formazione di casa domina l’incontro. Il Fiumicello riesce a rispondere con il buon lavoro sia in mischia che in touche, senza però generare grandi grattacapi ai locali.

La partita si apre con il Colorno subito efficace: al 6’ meta di Agnelli, seguita al 20’ dalla marcatura di Rossi trasformata da Pasini. Il Fiumicello trova una fiammata di orgoglio al 39’ con la meta di Beretta, trasformata da Nicolini, ma subito prima del riposo subisce ancora la meta di Cupo, trasformata da Pasini, che fissa il parziale sul 21-7 a fine primo tempo.

Il Fiumicello contro il Rovato nel match di inizio novembre - Foto Fb/Fiumicello Rugby

Nella ripresa il Colorno dilaga: al 5’ arriva la meta di Lenzi trasformata da Pasini, seguita al 8’ da quella dello stesso Pasini, poi al 18’ da Agnelli. Tutti gli attacchi degli emiliani mettono in difficoltà la difesa bresciana, che non riesce a riorganizzarsi. Il Fiumicello riesce solo a segnare con Lombardi (trasformazione di Nicolini al minuto 11), ma la superiorità tecnica e fisica dei padroni di casa è troppo marcata. Al 27’ arriva l’ultima marcatura di Marchi per il Colorno, che fissa il punteggio finale sul 54-14.

Coach Giancarlo Trapanese commenta così la prestazione del Fiumicello: «Oggi non ha funzionato bene la difesa. Abbiamo incontrato una squadra sicuramente più strutturata e rodata. Siamo comunque contenti. Sempre vincenti in mischia e touche, e i trequarti si sono resi pericolosi quando hanno aperto la palla. Prendiamo questa dura sconfitta con lo spirito giusto: migliorare. Adesso testa alla prossima partita!»

A Bergamo

La Bassa Bresciana regge un tempo ma crolla nella ripresa sul campo del Bergamo, che si impone con un severo 59-5. L’avvio è incoraggiante: al vantaggio immediato dei padroni di casa risponde Taglietti al 6’, che riporta il punteggio sul 7-5. La squadra gioca con ordine, difende con coraggio e crea anche qualche occasione, ma alcune imprecisioni favoriscono l’allungo bergamasco che chiude il primo tempo sul 28-5.

Nella ripresa la Bassa fatica a rimanere in partita e si dissolve: il Bergamo sfrutta fisicità, ritmo e ogni errore avversario per costruire una serie di mete che scavano il solco definitivo. Nel finale, complici problemi in prima linea, la mischia viene giocata «no contest», senza però modificare l’inerzia già segnata.

Il commento di Enrico Arbosti (Bassa Bresciana): «Abbiamo disputato un buon primo tempo con possibilità di segnare, poi loro sono usciti con qualità e noi non siamo riusciti a contenerli. Non siamo stati bravi, come nel primo tempo, a reagire al loro gioco».

La classifica

Rovato 18, Colorno 15, Brixia 14, Bologna 13, Bergamo 11, Lyons 10, Parma 9, Pieve 5, Fiumicello 0, Bassa Bresciana 0

I tabellini

ROVATO-BRIXIA 32-22

Rovato: Guidi, Gustinelli, Morandi (34’st Marai), N. Furli, Guerra (10’st Brunelli), Serra, Tomasoni, Turi, F. Valtorta (10’st Benyacar), Volpini (2’st Conforti), Tebaldini (10’st Bonetti), Valloncini, Mella, Xhafa, Galli (34’st Petrungaro). Allenatore: Ceretti.

Brixia: Baiguera (10’st Forti), Plebani (11’st Gintili), Carilli, Belotti, Odolini, Benetti (10’st Petitpierre), Fiorini, Amadei, R. Valtorta, Pasotti, Manenti, Triboldi, Semhan (30’st Cirelli), Bertini (24’st Contini), Costantino (15’st Tavoni). Allenatore: Palazzani.

Arbitro: Bargnani di Brescia.

Marcatori: pt 7’meta di punizione Brixia, 12’m Furli tr Guidi, 26’cp Guidi, 32’m Guidi tr Guidi; st 2’m Costantino tr Fiorini, 14’cp Fiorini, 21’m Valloncini tr Guidi, 27’m Odolini, 30’m Gustinelli, 37’cp Guidi.

Note: spettatori 600 circa.

BERGAMO – BASSA BRESCIANA 59-5

Bergamo: Spilotros; Bassi, Basile, Delcarro, Orlandi; Salto, Liut; Fabiani, Nodari, Guiniot, Rota; Biava, Minicuci, Plevani. A disposizione: Bosco, Sawadogo, Zenoni, Panseri, Bionda, Gaffuri, Gamba. All. Schipani

Bassa Bresciana: Venieri; Baldricchi (7’ st Balestra), Rossi, Carrara, Caselli (24’ st Ferrari); Bresciani, Nauti; Alghisi (28’ st Bolentini), Taglietti, Gottani (35’ pt Cigola), Saottini, Bolentini (23’ st Garletti); Oneda (2’ st Peveroni), Azizan, Marini (13’ st Cirimbelli). A disposizione: Marpicati. All. Arbosti

Arbitro: Fracasso di Padova

Marcatori: p.t. 1’ m Spilotros tr Orlandi (7-0), 6’ m Taglietti (7-5), 10’ m Nodari tr Orlandi (14-5), 26’ m Basile tr Orlandi (21-5),37’ 26’ m Basile tr Orlandi (28-5); s.t. 3’ st m Bassi tr Orlandi (35-5), 19’ m Bionda tr Orlandi (42-5), 27’ m Bionda tr Orlandi (49-5), 38’ Bionda (54-5), 40’ m Bionda (59-5)

COLORNO-FIUMICELLO 54-14

Colorno: Bianchi, E. Agnelli, Spano, Lenz, Cupo, Pasini, Modoni, Borsi (3’st Marchi), Varletta, Rossi, Mattioli, Ghilardi, Lamon (23’st Reverberi), G. Agnelli (10’st Ziliani), Lodi (1’st Rossetti). A disposizione: Cristofanetti, Marchi, Pelagatti, Terzi. Allenatore: Mandelli.

Fiumicello: Roversi, Lombardi, Nicolini, Bonomi, Jazi (18’st Generali), Quarantini, Rocco (6’st Zanola), Beretta, Bontempi, Setti (8’st Sardi), Ye, Apostoli (1’st Amato), Pedrini (6’st Saviello), Maffezzoni (18’st Schivardi), Quadrio (33’st Pedrini). Allenatore: Trapanese.

Arbitro: Farinelli di Reggio Emilia.

Marcatori: pt 6’m G. Agnelli, 20’m Rossi tr Pasini, 39’m Beretta tr Nicolini, 40’m Cupo tr Pasini; st 5’m Lenzi tr Pasini, 8’m Pasini, 11’m Lombardi tr Nicolini, 18’m E. Agnelli tr Pasini, 27’m Marchi tr Pasini, 33’m Lenzi tr Pasini.