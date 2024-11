Rugby serie B: il Rovato supera il Botticino nel derby, sconfitto il Brixia

Un colpo di scena inatteso smuove la classifica della Serie B di rugby per le squadre bresciane: nella quarta giornata, il Brixia perde la vetta della classifica, battuto all’ultimo secondo dal Sondrio in una sfida combattuta e intensa, chiusa 35-32 sul campo dei valtellinesi. Al contrario, il Rovato ritrova slancio superando il Botticino nel derby. Un successo che riscatta così la sconfitta contro il Brixia di due settimana fa e che permette agli uomini di coach Ceretti di centrare il secondo successo consecutivo e di accorciare le distanze in graduatoria.

Il Botticino ha pagato caro qualche errore di troppo, soprattutto nella ripresa, dove ha saputo mettere in difficoltà gli avversari senza però capitalizzare appieno se non in una occasione. La classifica, ora sempre più corta, riflette il grande equilibrio di forze in campo.

A Sondrio

Gara ad alta intensità quella disputata a Sondrio, con le due squadre che hanno dato vita a un continuo botta e risposta. La partita si apre con una fase di studio, interrotta dai calci piazzati che portano il punteggio in parità fino al 9’, quando Schenatti realizza la prima meta per i padroni di casa. Il Brixia, tuttavia, reagisce subito con Amadei, che riporta la gara in equilibrio al 12’. Il copione si ripete, con Mozzi e Locatelli che siglano altre due mete rispettivamente al 25’ e al 33’. Il piazzato di Fiorini allo scadere dei primi 40’ permette al Brixia di chiudere in vantaggio.

La ripresa

Nel secondo tempo, l’equilibrio persiste: Schenatti e Zingarelli marcano entrambi una meta e Grillotti con un calcio piazzato riporta il Sondrio a pari punti. Al 74’, i padroni di casa trovano una meta tecnica, ma ancora una volta il Brixia risponde con Fiorini, che riacciuffa il risultato. Nel finale, però, Grillotti dalla lunga distanza sigla il calcio decisivo (35-32) che regala la vittoria ai valtellinesi, lasciando al Brixia solo i due punti di bonus.

Le parole di Mandelli

Coach Roberto Mandelli del Brixia commenta così: «Oggi è arrivata la prima sconfitta stagionale, contro una squadra molto aggressiva che ha saputo sfruttare bene il gioco tattico al piede. Il Sondrio ha mantenuto la pressione nella nostra metà campo, utilizzando il drive da touche come arma efficace, che ci ha messo in difficoltà. Nonostante i due cartellini gialli, siamo riusciti a pareggiare, ma purtroppo nell’ultimo minuto il loro piazzatore ha fatto la differenza. Abbiamo purtroppo perso la vetta della classifica. Dobbiamo riflettere e lavorare su vari aspetti, soprattutto sulla gestione del pallone, per evitare altri scivoloni in futuro».

Il derby

Partenza arrembante per il Rovato che, allo stadio Pagani, in meno di 60 secondi si porta già nella red zone avversaria con una ariosa azione multifase. Il Botticino riesce a respingere la prima in ondata ma resta in apnea. Ci pensa allora Valloncini a rompere gli indugi con un paio di sportellate che aprono il varco alle leve corte me rapidissime di Tomasoni che nello spazio si costruisce in serpentina la via per la meta. Guidi dalla piazzola trasforma il 7-10.

Rovato-Botticino - Foto Stefano Delfrate

La formazione verdeblù prova a reagire con un affondo sull’out di sinistra che porta avanzamento fin dentro i 22 metri avversari. Rovato difende con ordine e torna a marcare punti con il calcio di punizione che Guidi manda a bersaglio al 22’, frutto di un contrattacco ben orchestrato, caratterizzato da una serie continua di pick and go che logorano ben presto la linea difensiva della formazione ospite. Passano infatti solo 2 minuti e Rovato centra la seconda meta, con Brunelli che capitalizza l’ottima manovra offensiva del Condor. Guidi buca l’acca (17-0). Botticino torna con la testa sott’acqua, e Rovato aggiunge altra pressione con la punizione, ancora di Guidi, da posizione ravvicinata (20-0)

Botticino non disdegna la battaglia e nel cuore del tempo tenta di reagire muovendo l’ovale rapidamente e affidandosi a rapidi cambiamenti di lato per cercare di aggirare la linea rossoblù. Tutti i tentativi si infrangono però sul muro di gomma del Condor che non concede occasioni. I punti di incontro sono rapidamente preda della formazione di casa, che fagocita gioco e possesso. Guidi continua a lanciare sassate in mezzo ai pali. E al 38’ piazza il 23-0.

Il Botticino trova vitalità nella ripresa e crea grattacapi ad un Rovato che pare troppo anticipatamente appagato. Scanferla e compagni penetrano nei 5 metri avversari nei primi minuti del secondo tempo con un bell’avanzamento che si spegne però a pochi centimetri dal bersaglio grosso. La manovra degli ospiti fatica a prendere piede a causa di imprecisioni nella costruzione di gioco che vanificano spesso i rari tentativi.

L’occasione più ghiotta per la formazione ospite avviene al 29’ quando il «Cino» visita la linea dei 5 metri e sfonda per la prima volta con il neoentrato Samuele Ragnoli (23-5). Rovato si risveglia dal torpore con la fuga di Ferrari che in galoppata ribalta il fronte e allontana il pericolo rilanciando l’attacco che serve a far scorrere sabbia nella clessidra fino al triplice fischio. Rovato festeggia il successo con bonus, Botticino – protagonista della ripresa – si rammarica per i troppi errori.

Il dopogara

Coach Pierangelo Ceretti del Rovato esprime soddisfazione: «Nel primo tempo abbiamo giocato al meglio, ottenendo il 23-0 che dimostra il valore dei miei ragazzi. Contro il Botticino, squadra che ha messo in difficoltà anche squadre come Bologna e Modena, la prima frazione di gara è stata nettamente in favore nostro. Nel secondo tempo dovevamo puntare al bonus ma siamo stati troppo indisciplinati e frenetici. Peccato per il bonus mancato, ma siamo alla seconda vittoria consecutiva e stiamo prendendo fiducia. La classifica è corta, e ci sono molte squadre forti, ma noi puntiamo a continuare così».

La festa del Rovato - Foto Stefano Delfrate

Coach Francesco Filippini del Botticino riflette invece sulla sconfitta: «Nel primo tempo il Rovato è stato bravo, ma nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento più positivo, attaccando e segnando una meta. Purtroppo, non siamo stati abbastanza cinici, abbiamo avuto l’occasione di cogliere qualche punto prezioso in classifica oggi. Abbiamo provato a mettere in campo quello che avevamo preparato, ma non posso dirmi soddisfatto della prestazione della squadra».

I tabellini

Sondrio-Brixia 35-32

Sondrio: Mazza, S. Colombini, Del Dosso, Lawlor, Catalani, Grillotti, M. Schenatti, Moretti, Volontè, De Simone, Turcato, Mozzi, Parolini (10’ st Di Tullio), Ciapponi (10’ st Seghezzi), Nanotti (1’ st Piccolo). A disposizione: Mondora, L. Schenatti, Bombardieri, Rizzi. Allenatore: Zanichelli.

Brixia: Serra (13’ st Zingarelli), Forti (23’ st Benetti), Carilli, Belotti (18’ st Pratichetti), Plebani, Locatelli, Fiorini, Amadei (13’ pt Zanetti), Rossini, Valtorta, Manenti, Triboldi (20’ st Triboldi), Tisone (1’ st Tavoni), Bertini (12’ st Piovani), Sabatiello. Allenatore: Mandelli.

Arbitro: Togni di Bergamo.

Marcatori: pt 2’ cp Grillotti, 5’ cp Serra, 9’ m M. Schenatti, 12’ m Amadei, 25’ m Mozzi tr Grillotti, 35’ m Locatelli tr Fiorini, 40’ cp Fiorini; st 5’ m Schenatti tr Grillotti, 15’ m Zingarelli tr Fiorini, 24’ cp Fiorini, 34’ meta di punizione Sondrio, 38’ m Pratichetti tr Fiorini, 40’ cp Grillotti.

Note: cartellini gialli Pasotti (32’ st), Sabatiello (35’ st) e De Simone (38’ st).

Rovato-Botticino 23-5

Rovato: Guidi; Franceschelli (24’ st Caravano), Brunelli, Gandaglia, Zucchi (27’ st Ferrari M); Furli N., Tomasoni; Valloncini, Volpini, Pozzaglio (27’ st Valtorta); Tebaldini (13’ st Conforti), Furli M. (27’ st Turi); Mella (27’ st Garofalo), Stella (11’ st Xhafa), Galli. All. Ceretti

Botticino: Musatti; Savoldelli, Ferrari P., Mainardi, Gaspari; Bandera, Ricchini (10’ st Noventa); A. Ragnoli, Tamborini, Martani; Scanferla, Ventuelli (32’ st S. Ragnoli); Florio (24’ st Busi), Altamirano (39’ st Tonni), Stefanini (1’ st Bettoni). A disposizione: Fantini, Bertaglio. All. Filippini

Arbitro: Annoni di Milano

Marcatori: p.t. 4’ m Tomasoni, tr Guidi (Rovato) 7-0, 22’ cp Guidi (Rovato) 10-0, 25’ m Brunelli, tr Guidi (Rovato) 17-0, cp Guidi (Rovato) 20-0, 38’ cp Guidi (Rovato) 23-0; s.t. 32’ m S. Ragnoli (Botticino) 23-5

Note: Cartellino giallo Savoldelli (Botticino) 15’ st, cartellino giallo Caravano (Rovato) 29’

La classifica

Bologna 18, Brixia 16, Bergamo 13, Modena 11, Lyons 10, Rovato 10, Pieve 7, Sondrio 6*, Botticino 5, Colorno 4* (* una partita in meno)