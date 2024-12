Rugby serie B: il Brixia vince a Bergamo ed è sempre più primo

La settima giornata del campionato di Serie B ha ribadito il dominio del Brixia, che consolida il primo posto in classifica grazie alla preziosa vittoria in trasferta contro il Bergamo (7-13). La capolista approfitta dello scontro diretto tra Bologna e Modena, seconda e terza in classifica, che ha visto prevalere il Modena con un netto 6-32. Un risultato che consente ai bresciani di allungare a +4 sulla nuova inseguitrice.

Torna a sorridere il Botticino, protagonista di una partita al cardiopalma contro i Lyons, vinta per 27-24 dopo un finale in sofferenza. Diverso il destino del Rovato, che cade ancora, in casa, questa volta contro il Colorno (14-18). Per la squadra guidata da Pierangelo Ceretti è la terza sconfitta consecutiva, segnale di una crisi sempre più profonda.

A Bergamo

Il Brixia torna da Bergamo con una vittoria preziosa, costruita grazie a un primo tempo impeccabile. La squadra di Mandelli ha mantenuto il possesso e dominato territorialmente, concretizzando con una meta e un piazzato per chiudere i primi 40 minuti sul 10-0.

Nella ripresa, il Brixia difende con ordine nei primi venti minuti, neutralizzando ogni tentativo offensivo del Bergamo. Tuttavia, alcune imprecisioni hanno impedito agli ospiti di aumentare ulteriormente il divario. Al 20', Locatelli mette a segno un piazzato che sembra chiudere la gara, ma nel quarto finale i padroni di casa riescono a trovare una meta, riaccendendo le speranze. Nonostante un calo fisico evidente nei minuti finali, il Brixia mostra grande solidità difensiva, respingendo l’ultimo assalto bergamasco.

Le parole di Mandelli

Le parole di coach Roberto Mandelli riassumono la soddisfazione della squadra: «Siamo felici perché vincere a Bergamo finora non era riuscito a nessuno. Abbiamo dominato gran parte della partita e creato molte occasioni, anche se non tutte sono state concretizzate. Questa vittoria è frutto della volontà e del carattere del gruppo. I risultati dagli altri campi ci permettono di consolidare il primato, e questo ci dà ulteriore fiducia per il futuro».

A Botticino

Partita ricca di emozioni al Colombera di Botticino, dove i padroni di casa si impongono sui Lyons al termine di una gara combattuta colpo su colpo e agganciano proprio i piacentini al sesto posto. Il Botticino preme fin da subito sull’acceleratore e trova al 7' la meta con Altamirano Bandera rimpolpa il vantaggio da calcio piazzato in due occasioni, entrambe a bersaglio. I Lyons rispondono al 31’ con la meta del 13-7.

Uno scatto della partita tra Botticino e Lyons

Nella ripresa ci pensa Scanferla a ribadire la superiorità del Botticino, con la marcatura del 20-7. I Lyons non mollano la presa e prima accorciano con il piazzato del 20-10 e poi subiscono l’ennesima bella penetrazione del pack del Botticino che sfonda con Altamirano (27-10). Nel finale gli avversari tornano sotto. Arrivano due mete, l’ultima è tecnica, non sono sufficienti ai Lyons per sopravanzare il Botticino, che può festeggiare il ritorno al successo.

Il commento di Filippini

Coach Francesco Filippini ha commentato così la prestazione: «Abbiamo giocato una partita con tanta attitudine e buona disciplina tattica. Molto bene il primo tempo, ma nella ripresa abbiamo sofferto un po’, anche a causa di un cartellino giallo e di qualche errore evitabile. L’ultima meta, subita all’80', ha ridotto il divario, ma fino a quel momento avevamo 10 punti di vantaggio. Sono soddisfatto dell’atteggiamento dei miei ragazzi, specialmente dei più giovani, che stanno migliorando di settimana in settimana. Unica nota stonata è l’infortunio di Martani, da valutare nei prossimi giorni».

A rovato

La crisi del Rovato si fa sempre più evidente dopo la sconfitta casalinga contro il Colorno. I padroni di casa hanno faticato a trovare ritmo per tutta la partita, cedendo ai colpi di una squadra avversaria cinica e ben organizzata.

Il Colorno ha iniziato con il piede giusto, andando in meta nei primi minuti con Mengoni e trovando un piazzato con Cantoni allo scadere del primo tempo, per il 10-0. Alla ripresa, gli ospiti hanno messo subito in cassaforte il risultato con una meta trasformata, portandosi sul 18-0.

Il Rovato tenta una reazione nella seconda parte della ripresa, trovando due mete con Franceschini e Stefanini. Tuttavia, lo sforzo non è stato sufficiente a ribaltare il risultato. L’unico risultato positivo è il punto di bonus difensivo conquistato, che però non basta a risollevare una squadra in evidente difficoltà.

L’analisi di Ceretti

Pierangelo Ceretti, allenatore del Rovato, ha commentato così: «Abbiamo avuto tanto possesso ma concretizzato pochissimo. Il Colorno è stato molto cinico, sfruttando le uniche occasioni che ha avuto con due azioni personali. Purtroppo, anche oggi siamo stati puniti dai dettagli: errori di scelta e mancanza di precisione ci costano caro. Dobbiamo lavorare su questi aspetti per uscire da questo momento complicato».

La classifica

Classifica: Brixia 29, Modena 19, Bologna 24, Bergamo 20, Colorno 18, Lyons 16, Botticino 16, Rovato 13, Pieve 13, Sondrio 12

I tabellini

Bergamo-Brixia 7-13

Bergamo: Bonetti, Biggi (7’ st Mambretti), Allas, Nava, Cocca, Ambrosioni (7’ st E. Brignoli), Spilotros, Cavenago, Gigante, Sehou, Nodari (13 ‘st Bellini), Rota, Bettoni (7’ st Scarsi), Loda (27’ st D. Brignoli), Bosco (22’ st Plevani). A disposizione: Plevani, Brignoli, Scarsi, M. Belotti, Bellini, Brignoli, Mambretti. Allenatore: Pastormerlo

Brixia: Benetti (38’ pt Benetti), Delle Monache, Pratichetti, P. Belotti, Plebani (8’ st Forti), Locatelli, Carilli, Amadei, Rossini, Valtorta (30‘ st Zanetti), Manenti, Triboldi (30’ st Triboldi), Tavoni (21 ‘st Piovani), Bertini (30 ‘st Bertini, Sabatiello. Allenatore: Mandelli

Arbitro: Scaglia di Monza e Brianza

Marcatori: pt 3’cp Benetti, 34’m Rossini tr Benetti; st 20’cp Locatelli, 27’m Nava tr Spilotros

Botticino-Lyons 27-24

Botticino: Musatti, Gaspari, Mainardi (15’ st Cerchiaro), V. Busi, Savoldelli, Bandera, Noventa, A. Ragnoli, Martani, Tamborini, Scanferla, Venturelli, Florio (15’ st Bettoni), Altamirano, Bettoni (10’ st D. Busi). A disposizione: Chiarini, DMaccarinelli, Cerullo, Marchina, Bentivoglio. Allenatori: Filippini e Nicol

Lyons: G. Bassi, Bart Cobbah, Mazzocchi, Beghi (6’st D. Oppizzi), Comizzoli (6’st Solari), Russo, Viti (11’st Fornasari), A. Oppizzi, Isola, Perazzoli, L. Bassi, Petrusic (1’st Pozzoli), Groppelli (1’st Salerno), Cristian (6’st Borghi), Cantù (6’st Bona). Allenatore: Baracchi

Arbitro: Kamili di Genova

Marcatori: pt 7’m Altamirano tr Bandera, 10’cp Bandera, 16’cp Bandera, 31’m Cristian tr Russo; st 2’m Scanferla tr Bandera, 8’cp Russo, 10’m Altamirano tr Bandera, 33’m Salerno tr Russo, 35’meta di punizione Lyons

Note: cartellino giallo Martani (25’st)

Rovato-Colorno 14-18

Rovato: Guidi, Franceschelli, Brunelli, N. Furli (13’ st Gandaglia), Zucchi (21’ st Corestini), Caravano, Tomasoni (18’ st Valtorta), Gueye (7’ st Conforti), Volpini, Pozzaglio, Stefanini, Tebaldini, Galli, Stella (18’ st Frassine), Garofalo. A disposizione: Xhafa e Guerra. Allenatore: Ceretti

Colorno: Di Giammarco, Balocchi (7’ st Canni), Mengoni, Terzi, Gorni (13’ st Moore), Cantoni, Artusio (17’ st Modoni), Mattioli, Caldara, Pacchiani (15’ st Agnelli), Giusti, Morelli, Silla, Gavioli, Filice (10’ st Battinelli). A disposizione: Pagliarini e Caldara. Allenatore: Mey

Arbitro: Parcianello di Treviso

Marcatori: pt 9’m Mengoni tr Cantoni, 32’ cp Cantoni, 40’cp Cantoni; st 1’m Mengoni, 12’m Franceschelli tr Guidi, 25’m Stefanini tr Guidi

Note: cartellino gialli Artusio (25’ pt) e Giusti (11’ st)