Rugby: il Calvisano insegue sempre col Cus Torino, ma raccoglie un punto

Niente da fare, la trasferta di Grugliasco si conferma stregata per il Calvisano che torna sconfitto, 39-25, dall’Albonico per la terza volta consecutiva. Match che gli universitari piemontesi hanno condotto fino all’inizio, grazie alle qualità del numero 10 Zanatta in cabina di regia e all’estro di una linea di tre quarti nella quale i due fratelli Reeves, Torres e Momicchioli hanno spesso gettato lo scompiglio nella difesa giallonera.

Davanti a loro, la mischia del Cus Torino ha fornito all’attacco palloni a sufficienza per permettere ai suoi uomini più rapidi di mettere a segno cinque mete e conquistare i cinque punti che riagganciano i cussini al treno play off Ora, immediatamente alle spalle del Calvisano, quarto con 34 punti, un punto dietro all’Avezzano sconfitto di misura dal Parabiago (12-14), ci sono la Capitolina, 32, e lo stesso Cus Torino a 30. Il campionato si conferma più combattuto che mai.

In salita

Sorpresa da una meta di Torres, il cui slalom si è infilato nel burro, dopo nemmeno tre minuti di gioco, la Tiesse Robot ha dovuto inseguire per la tutta la partita. Ai successivi 3 punti di Zanatta, ha risposta la prima delle due mete di Bini, frutto di una bella giocata al largo, ma poi è stato Bellino a mettere di nuovo in evidenza le carenze difensive dei gialloneri con una serpentina vincente e tuffo alla bandierina.

Alla mezzora, dopo che Bini ha marcato nuovamente trasformando in meta un intelligente calcetto sotto i pali di Bruniera, un’incursione di Edward Reeves ha creato le premesse per la meta di Salmaso. Cus Torino così sempre avanti, come nella storia di Achille e la tartaruga. Ventidue a dodici al riposo, la formazione di Zappalorto e Dal Maso, al rientro in campo, ha dato l’impressione di poter riaprire il match, con una meta di forza di Tausaga e una nuova punizione del sempre preciso Bruniera.

La ripresa

A soli due punti dagli avversari, però, i gialloneri si sono fatti irretire nel gioco aereo dei cussini, abili con Zanatta, con Edward Reeves e Torres a mantenere il pallone nella metà campo della Tiesse Robot, le cui ricezioni al volo non sempre sono state precise. Lo strappo decisivo è arrivato intorno al 60’ con un intercetto di Laterza all’altezza della metà campo, bravo a resistere poi palla in mano al disperato recupero della difesa degli ospiti.

E, subito dopo, un contrattacco di Torres, fermato irregolarmente da Bronzini, è costato all’estremo giallonero il cartellino giallo e al Calvisano 10 minuti di inferiorità numerica che hanno di fatto chiuso la partita. A un minuto dalla fine, Momicchioli con un’incursione improvvisa ha bucato la difesa degli ospiti per la quinta volta nella giornata. Ma all’80’ la meta di Costantino ha regalato alla Tiesse la consolazione del punto di bonus che le permette di muovere la classifica e mantenersi a un punto dall’Avezzano, che domenica prossima sarà in visita al San Michele.