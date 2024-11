Rugby serie A, Calvisano sbanca Torino: è la quarta vittoria consecutiva

Gianluca Barca

Quattro punizioni di Bruniera consegnano la vittoria alla Tiesse Robot, che arriva così alla sosta saldamente in testa

Andrea Bruniera

Al Calvisano bastano quattro punizioni di Bruniera per espugnare il fortino del VII Torino e conquistare la quarta vittoria consecutiva su quattro partite disputate in questo inizio di stagione. Match ruvido come da previsione, giocato su difesa e disciplina. E alla fine a vincere la sfida per la formazione giallonera è stata la capacità di resistere ai disperati assalti del Torino che, con l’uomo in più, ha cercato fino all’ultimo la meta che avrebbe rovesciato il risultato e regalato il succes