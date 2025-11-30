Rugby, serie A: il Calvisano batte il Petrarca e sale al secondo posto

Il Calvisano batte il Petrarca con il punto di bonus, 40-10, sei mete a una, e approfitta della vittoria dell’Avezzano a Verona per portarsi al secondo posto in classifica a cinque punti dal Parabiago.

Al San Michele la Tiesse Robot ha impiegato un tempo a spegnere gli ardori giovanili della formazione avversaria presentatasi al San Michele con ben otto giocatori del 2006 nella lista gara e nove del 2005, in pratica una Under 21.

La quarta meta dei gialloneri, quella del bonus, è arrivata a un soffio dal riposo, in superiorità numerica per il giallo al numero 8 padovano Minozzi, al termine di quaranta minuti che la squadra di casa ha giocato al piccolo trotto facendo valere la propria maggior esperienza, una netta superiorità fisica, soprattutto in mischia chiusa, in definitiva migliori qualità collettive e individuali.

Il match

Nel primo quarto d’ora, il Petrarca ha provato a punzecchiare senza tuttavia riuscire mai ad essere veramente pericoloso. I tre punti del momentaneo vantaggio dei veneti sono arrivati grazie a un calcio di punizione del numero 10 Ravanelli dopo che la mischia dei padroni casa era stata colta in amnesia per un eccesso di sicurezza su propria introduzione.

Sotto 0-3, il Calvisano intorno al 20’ ha preso in mano la situazione marcando due volte in rapida successione, con Bronzini al termine della prima vera azione in velocità dei trequarti, la seconda con Williams servito da un assist di Bini. Poi, quando Barbotti ha fatto crollare la spinta degli avanti padovani a un passo dalla meta, i gialloneri hanno regalato 10’ di superiorità numerica della quali gli avversari non sono stati in grado in alcun modo di approfittare.

Poco dopo la mezz’ora, una mischia sotto i pali degli ospiti ha permesso a Talavou di far valere la sua potenza samoana per sfondare da distanza ravvicinata e prima del riposo, dopo che la formazione di Padova aveva perso una touche sanguinosa nei propri 22, Regonaschi non aveva saputo approfittare di una favorevolissima occasione a un passo dalla meta e Minozzi era stato punito con un cartellino giallo, è toccato ancora Bronzini mettere il punto esclamativo sul match con i punti del bonus.

Svolta

Ventotto a tre all’intervallo, nel secondo tempo, ancora con l’uomo in più, è stato il Calvisano a marcare per primo, con Zanetti a far valere il suo peso dopo una touche a cinque metri dalla linea avversaria. Petrarca tuttavia combattivo fino alla fine e premiato con la meta di Trez, bravo ad approfittare di un calcio maldestro di Williams.

Introno all’ora di gioco, gloria per Gabana, alla prima da titolare questa stagione e protagonista di una prova esemplare, in difesa e con la palla in mano. Peccato invece che a dieci minuti dalla fine Francesco Pisoni, classe 2006, si sia visto annullare (presunto passaggio in avanti) una meta spettacolare che avrebbe celebrato come si deve il suo esordio in prima squadra.

Sabato, nell’anticipo della quinta giornata, gialloneri in trasferta a Padova contro il Valsugana che ieri ha vinto (26-20) a Livorno. Bel campionato con classifica molto serrata.