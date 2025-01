Rugby Calvisano, Morelli: «In 4-5 anni lotteremo per lo scudetto»

Gianluca Barca

Il ds dei gialloneri: «Classifica e numeri di questa stagione in linea con le attese, l’obiettivo è una crescita virtuosa»

Gabriele Morelli, direttore sportivo del Calvisano - © www.giornaledibrescia.it

Il Calvisano avanza. Con giudizio, come gli avrebbe suggerito il Gran Cancelliere di Milano, Antonio Ferrer, di manzoniana memoria. Otto vittorie su otto, in questa prima parte di campionato, 37 punti sui 40 a disposizione, una differenza tra quelli fatti e quelli subiti di + 145, oltre il doppio della più vicina avversaria. Gabriele Morelli, da 20 mesi direttore sportivo del club, non si scompone. «Siamo in linea con le aspettative – dice –, l’anno scorso siamo arrivati sesti, del girone non fa