Rugby Calvisano, il capitano Maurizi: «I play off sono il minimo»

Gianluca Barca

Il giocatore del Tiesse Robot rientrato dopo un anno dà la carica ai gialloneri in testa alla fine dell’andata

3 ' di lettura

Il capitano Maurizi contro il Torino © www.giornaledibrescia.it

«Dopo un girone di andata così, non possiamo che puntare ai play off. Poi per il seguito si vedrà». Parole di Angelo Maurizi che, a 24 anni (li ha compiuti lo scorso dicembre) nel gruppo giallonero fa parte già della categoria «senatori». Lo sport è crudele, fuori dal campo sei ancora un ragazzino, con la maglia addosso ti considerano un veterano. Maurizi come è andata a Piacenza, domenica? «Direi bene, ho giocato un tempo, dopo un anno esatto di stop (rottura del legamento collaterale anteriore