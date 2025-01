Rugby, la serie vincente del Calvisano si ferma ad Alghero

Gianluca Barca

Il Tiesse Robot dura solo un tempo in Sardegna e perde dopo 12 vittorie: i rivali e Noceto più vicini

2 ' di lettura

Uno scatto della partita - © www.giornaledibrescia.it

Il Calvisano non centra il tredici. I gialloneri si fermano a 12 vittorie consecutive (nove in questo campionato, tre in quello della scorsa stagione). Ad Alghero, il Tiesse Robot fa tutto quello che non doveva fare e su cui il coach, Mattia Zappalorto, aveva messo l’accento prima della partita: attenzione alla disciplina, non cadere nelle provocazioni, concretezza, approfittare di ogni occasione. Queste indicazioni, i suoi le hanno seguite per mezz’ora: due calci di punizione di Andrea Bruniera