Izekor: «A Treviso voglio far vedere quanto valgo davvero»

Gianluca Barca

Il bresciano in forza al Benetton racconta dell’esperienza a Treviso e di quella nel Sei Nazioni

4 ' di lettura

Da «gnari» a «fioi». Il percorso sportivo di Alessandro Izekor si è sviluppato tutto tra questi due termini gergali. «Gnari» a Brescia, dove ha cominciato a giocare, e poi a Calvisano dove il mondo del rugby si è accorto di lui. «Fioi» a Treviso, la squadra cui è approdato nel 2022 e alla quale ha legato le sue sorti per le prossime quattro stagioni, rinnovando il contratto fino al 2028. «Un bell’atto di fiducia nei miei confronti da parte del club – dice –. Per me, la possibilità di poter lavor