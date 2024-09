Oggi terminano le Paralimpiadi: come sono andati i bresciani

Con il quinto posto nel judo di ieri, Cannizzaro ha chiuso l’avventura dei nostri atleti a Parigi. Bicelli e Plebani portano a casa tre medaglie

I bresciani che hanno preso parte agli ultimi Giochi paralimpici - © www.giornaledibrescia.it

Oggi cala il sipario sulle Paralimpiadi di Parigi. Oltre 4mila atleti, provenienti da 185 Paesi, hanno colorato le ultime due settimane di Giochi in Francia. L’atto finale sarà la cerimonia di chiusura, in programma alle 20.30 di questa sera nella Ville Lumière. Disabilità diverse: com’è garantita l’equità alle Paralimpiadi Erano cinque, come abbiamo raccontato diffusamente in questi ultimi giorni, i bresciani in gara: Federico Bicelli nel nuoto, Veronica Yoko Plebani e Giuseppe Romele nel triat