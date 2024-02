Riforma dello sport, 522 nuove mansioni per poter inquadrare i lavoratori

Giovanni Gardani

La delegata provinciale Coni Gaglione: «Speriamo si possa partire bene nella prossima stagione»

Con la riforma ruoli meglio definiti in ogni sport - © www.giornaledibrescia.it

Cinquecentoventidue «nuove» mansioni. Nuove tra virgolette, perché in realtà sono sempre esistite, ma da qualche giorno hanno validità - e dignità per così dire giuridica - anche a livello governativo. Non è un passaggio di poco conto, quello del nuovo mansionario approvato all’interno dell’ultimo Dpcm firmato dal Ministro dello Sport Andrea Abodi: un lavoro iniziato nei mesi scorsi e concretizzato dopo avere coinvolto tutte le federazioni, con le risposte pervenute da 55 di esse. In buona sosta