«Pirlo alla Juve? Sarà un successo, è un campione del mondo»

«Per tutti i giocatori che hanno partecipato al Mondiale avevo previsto che qualsiasi cosa avrebbero fatto nella vita, che fosse allenatore, dirigente o presidente, lo avrebbero fatto con grande successo perché tutte persone special». Contattato dall'Agenzia Italpress, Marcello Lippi non sembra avere dubbi sul fatto che Andrea Pirlo farà bene alla sua prima esperienza da allenatore, dopo che la Juventus ha deciso di affidargli la panchina a poche ore dall'esonero di Sarri.

Il 41enne ex centrocampista è l'ennesimo componente della rosa azzurra campione del mondo a intraprendere la carriera di allenatore: attualmente al lavoro ci sono già Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande), Alessandro Nesta (Frosinone), Massimo Oddo (Perugia), Gennaro Gattuso (Napoli) e Filippo Inzaghi (Benevento), oltre a Simone Barone (Berretti Sassuolo), Mauro Camoranesi (il Tabor Sezana in Slovenia) e Alberto Gilardino, in attesa di novità dalla Pro Vercelli guidata nell'ultima stagione. Anche Marco Amelia (un paio di esperienze fra C e D), Fabio Grosso (Bari, Verona e Brescia dopo aver cominciato nella Primavera della Juventus), Marco Materazzi (campione d'India col Chennaiyin da allenatore-giocatore) e Gianluca Zambrotta (esperienze in Svizzera e India).

Hanno deciso di percorrere questa strada e a loro potrebbero presto unirsi anche Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, il primo già per qualche mese nello staff di Sarri alla Juve mentre l'ex capitano della Roma è stato accostato recentemente alla Primavera del Bologna.

