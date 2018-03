Perugia-Brescia si gioca senza tifosi delle rondinelle

Niente trasferta a Perugia per i tifosi bresciani. In occasione dell'incontro in programma martedì allo stadio Curi sarà infatti vietata la vendita dei biglietti d'ingresso ai residenti in Lombardia.

Lo ha deciso il prefetto del capoluogo umbro Raffaele Cannizzaro, sentito il questore Giuseppe Bisogno, per la «tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

La vendita dei tagliandi - spiega la prefettura - è vietata anche a chi in possesso della tessera del tifoso, con contestuale sospensione dei programmi di fidelizzazione per i residenti in Lombardia ed annullamento, con rimborso, dei tagliandi eventualmente già venduti.

Il provvedimento accoglie le indicazioni formulate dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

