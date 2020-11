Per Rossetti a Levi debutto stagionale in Coppa del Mondo

Inizia la stagione di Marta Rossetti. La ventuenne sciatrice di Raffa di Puegnago domani e domenica sarà impegnata nei due slalom speciali di Levi, in Finlandia (prima manche alle 10.15, seconda alle 13.15), che per lei segnano l'esordio stagionale in Coppa del Mondo.

