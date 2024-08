Paralimpiadi, per Plebani un pieno di emozioni sognando la medaglia

Mario Nicoliello

La bresciana sarà in gara domani nel triathlon dopo Romele: «Tra nuoto, ciclismo e corsa in carrozzina preferisco la seconda. Mi sento bene in bici e mi diverto molto»

4 ' di lettura

Plebani sorridente a Parigi in uno scatto pubblicato su Instagram - © www.giornaledibrescia.it

Per chi è abituata a calpestare le passerelle della moda, sfilare lungo i Campi Elisi è stata una passeggiata rilassante, ma le emozioni provate durante la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici parigini sono state più forti rispetto a quelle avvertite nelle tre precedenti avventure. Paralimpiadi, terminata la cerimonia d'apertura: guida alle discipline Veronica Yoko Plebani è sbarcata in Francia da grande personaggio. Seguitissima sui social, giovedì ha avuto il piacere di pranzare nel vil