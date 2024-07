Olimpiadi Parigi 2024, cosa ne pensi della cerimonia di apertura

Un’ouverture rock, pop, lirica, ma poco olimpica, eppur riuscita. Se Parigi intendeva stupire con gli effetti speciali, c’è l’ha fatta. La pioggia, gli allarmi terroristici e il sabotaggio dei Tgv non hanno rovinato la festa, così i Giochi della trentatreesima Olimpiade si sono aperti all’insegna della gioia, seppur in un ambiente blindato con controlli di sicurezza a ogni angolo, code lunghissime per accedere in riva alla Senna e un’inaugurazione originale.

Percorso

Dal Pont d’Austerlitz al Trocadéro, gli atleti di 205 delegazioni hanno attraversato la Ville Lumière da est a ovest, riuniti attorno ai loro portabandiera a bordo di 85 imbarcazioni, per una sfilata senza precedenti. Il fiume ha sostituito la pista di atletica, le banchine le tribune dello stadio. Un teatro naturale ha accolto 320mila spettatori, molti dei quali semplici passanti. I colori del tramonto zeppo di nuvole gonfie d’acqua hanno fatto da sfondo, mentre nell’aria librava tanta musica, con la voce di Lady Gaga, Aya Nakamura e Cèline Dion a scandire i quadri tematici.

Lady Gaga, Aya Nakamura e Cèline Dion hanno partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici

In quattro ore Parigi è stata celebrata come città mondiale e la sua storia rivisitata nei momenti più potenti. Libertà, uguaglianza, fratellanza. Il motto della Rivoluzione è stato attualizzato dal direttore artistico, Thomas Jolly, che ha radunato coreografi, compositori, sarti, artisti circensi, nomi di fama mondiale e talenti emergenti per unire epoche e registri, stili e forme d’arte, inserendo come comune denominatore lo sport.

Contrasto

Un viaggio pieno di speranza per il futuro, in contrasto con le tensioni del presente, per riflettere su ciò che unisce e sostiene la comune umanità. Un invito alla pace, al rispetto e alla diversità.

Meno male che agli atleti avevano fornito il poncho da pioggia trasparente, perché lungo i 6 chilometri di marcia, macinati in 150 minuti, di acqua addosso ne hanno preso davvero tanta: l’ultima inaugurazione bagnata era stata a Helsinki 1952.

Alle 20.48 è giunto il momento della barca con gli azzurri. Alla prua l’Islanda, poi Israele (fischiata da più parti), quindi sul pontile maggiore Tamberi, Errigo e compagni, tutti inzuppati, felici e contenti, molto più numerosi dei giamaicani che stazionavano a poppa. Nel momento in cui sul maxischermo, dinanzi alla tribuna d’onore, sono comparsi gli azzurri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella li ha salutati idealmente a nome di tutti gli italiani, per poi abbandonare gli spalti visto che il suo settore non era coperto. In mattinata il Capo dello Stato aveva inaugurato Casa Italia a Le Pré Catelan, oggi rientrerà al Quirinale.

Quando Axelle Saint-Cirel ha intonato la Marsigliese è toccato a Emmanuel Macron, seduto nello spicchio di tribuna sotto il tetto, alzarsi in piedi. Durante lo spettacolo si sono viste la Monna Lisa e le ballerine di can can, Bebe Vio e Marina Viotti.

Il sole era già abbondantemente tramontato quando la compagine di casa ha completato la parata, dando inizio alla fase protocollare, scandita dall’inno, dalla consegna dell’alloro olimpico a Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dai discorsi sotto l’ombrello del presidente del Cio Thomas Bach («Saranno i Giochi della parità di genere») e del numero uno del comitato organizzatore Tony Estanguet: «Quella tra la Francia e i Giochi è una grande storia d’amore».

Dichiarazione

Alle 22.54 la frase che i parigini attendevano da sette anni, «Dichiaro ufficialmente aperti i Giochi», declamata da Macron. Quindi il giuramento degli atleti e l’arrivo dinanzi al Trocadero della fiamma. I cinque cerchi hanno addobbato la Torre Eiffel (un frammento della quale finirà nelle medaglie) come le luminarie a Natale e l’ultimo pezzo della staffetta del fuoco si è consumato ai Giardini della Tuileries, dove il tripode arderà fino all’11 agosto. Ultimi tedofori Marie-José Perèc e Teddy Riner, vecchia gloria dell’atletica e attuale campionissimo del judo.

Sono mancati i fuochi d’artificio, rimandati alla cerimonia di chiusura. Polveri bagnate, ma fortunate. Parigi si è superata per dare il la a un evento che potrebbe cambiarla. I tradizionalisti avranno sicuramente storto il naso, ma occorre avere il coraggio di cambiare per vivere in pieno la modernità