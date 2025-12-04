Olimpiadi Milano Cortina, la fiamma olimpica è arrivata in Italia

La fiamma olimpica di Milano Cortina è atterrata a Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. È arrivata a Roma a bordo del volo Ita siglato «Ciro Ferrara» proveniente da Atene dove questa mattina c’è stata la cerimonia di accensione del braciere.

L'accensione della fiamma olimpica ad Atene - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

A scendere con la fiamma l’olimpionica di tennis, Jasmine Paolini, e il presidente della fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò. «È incredibile, mi sento onorata, è un’emozione grandissima e mi sto godendo questa giornata», ha detto Paolini subito dopo l’atterraggio. «Che messaggio lancia la fiamma? Impegno, passione e pace, spero porti tutto questo in tutta Italia», ha aggiunto.

Sull’aereo presenti anche Luciano Buonfiglio, n.1 Coni, e Carlo Mornati (segretario generale del Coni), oltre ai sindaci di Milano e Cortina e l'ad della fondazione dei Giochi, Andrea Varnier (a coordinare le operazioni Adr). La torcia è poi andata in Quirinale dove ad attenderla nella Vetrata del Cortile d’Onore c’era il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E a gennaio passerà anche da Brescia.