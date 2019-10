Nella bolgia di Trieste la Germani cade per 76-74

La Germani perde per 76-74 l'anticipo della quinta di campionato a trieste. Gli avversari giocano alla morte per metà gara, poi Brescia si fa sotto ma spreca troppo. Sacchetti avrebbe la palla della vittoria, ma sbaglia la tripla finale.

Roster Trieste: Coronica, Cooke, Peric, Fernandez, Jones, Strautins, Janelidze, Cavaliero, Da Ros, Mitchell, Elmore, Justice.

Roster Brescia: Zerini, Warner, Abass, Cain, Vitali, Laquintana, Lansdowne, Veronesi, Guariglia, Horton, Moss, Sacchetti.

PRIMO QUARTO

Vitali a rimorchio per Horton: 0-2.

Peric dalla lunetta: 2-2.

Gancio di Mitchell: 4-2.

Tripla di Fernandez: 7-2.

Schiaccia Jones: 9-2. Poi altra palla persa e Peric segna ancora per l'11-5.

Tripla di Jones, Trieste a più 9 al 5': 14-5.

Horton ha tre liberi, ne mette solo uno: 14-6.

Peric in lunetta: 15-6.

Fernandez bomba da distanza siderale: 18-6 al 6'.

Tripla di Abass: 18-9.

Due punti di Viitali protetto da Cain: 18-11.

Due di Mitchell: 20-11.

Tripla di Lansdowne: 20-14.

Due di Lansdowne sulla rimessa di Horton: 20-16.

Fernandez ancora da distanza siderale: 23-16 al'8'.

Horton su assist di Moss: 23-18.

Cavaliero da tre 26-18.

Due punti per Zerini: 26-20.

Il quarto finisce 26-20

SECONDO QUARTO

Cavaliero, ancora da tre: 29-20.

Gioco da tre di Laquintana: 29-23.

Tripla di Straunis: 32-23.

Sacchetti mette la tripla: 32-26.

Cooke in lunetta: 34-26.

Warner mette quattro punti in due possessi: 34-30.

Strautins in lunetta: 36-30.

Jones schiaccia in tap in e al 6' Trieste è avanti 38-30.

sacchetti dalla lunetta: uno su due e 38-31.

da Ros su assist di Fernandez e 40-31.

Tripla centrale di Vitali: 40-34.

Fernandez in lunetta: 42-34.

Du e punti per Vitali: 42-36.

Jones in lunetta con Brescia in bonus: 44-36.

Vitali da tre con l'aiuto del ferro: 44-39.

Palla persa da Brescia, Cooke va a schiacciare: 46-39.

Il quarto finisce 46-39

TERZO QUARTO

Cain segna il suo primo canestro: 46-41.

Germani concede tre extra-possessi a Trieste al 3', non sfruttati.

Altri due punti di Cain su assist di Vitali: 46-43.

Break sulla dodicesima palla persa di Brescia al 5', Jones schiaccia ancora il canestro del 50-43.

Tripla di Sacchetti: 50-46.

Liberi per Cain: 40-48. Brescia accorcia, ma Jones mette la tripla del 53-48.

Horton 53-50.

Mitchell schiaccia a rimorchio: 55-50 all'8'.

Frustata di Horton: 55-53 a 2' e 03'' dalal fine del terzo quarto.

Abass per il pareggio al 9': 55-55.

Jones, canestro e fallo: dalla lunetta segna il 58-55.

Zerini su assist di Warner: 58-57.

Tripla di Jones: 61-57.

Arcobaleno di Laquintana: 61-59.

Gran palla di Warner per Zerini, pareggio sul 61-61, ma a Ros sulla sirena segna da metà campo. Incredibile.

Il quarto finosce 64-61.

QUARTO QUARTO

Jones dalla lunettta: zero su due.

Da Ros, morbidissimo: 66-61.

Jones segna ancora: 68-61, mancano 7' e 12'' alla fine.

Difesa alla morte di Trieste su possesso Brescia, che lascia scorrere i 24 secondi senza tirare.

Moss per Vitali, due punti; Da Ros segna ancora: 70-65.

Tripla di Lansdowne: 70-68. Grande circolazione di palla.

Horton sbaglia due canestri del possibile pareggio a 2'30 dalla fine della partita.

Non si segna più, Brescia non riesce a mettere a segno il canestro dell'aggancio.

Peric trova fallo a 39'' dalla fine. Liberi per lui: 72-68.

Ennesima palla persa, la diciottesima: Moss sbaglia il passaggio per Horton a 30'' dalla fine. Gara virtualmente chiusa.

Due liberi per Trieste: 74-68.

Moss, tripla e 74-71 a 14'' dalla fine.

Fernandez in lunetta: 76-71.

Tripla di Lansdowne: 76-74. Due bombe riportano incredibilmente in partita la Germani.

Jones in lunetta: sbaglia il primo, sbaglia il secondo.

Sacchetti ha la palla della vittoria, la mette sul ferro. Vince Trieste 76-74.











