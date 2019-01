Nel mirino del Brescia ci sono Trotta e Dessena

Vacanze praticamente finite per il Brescia che domani si ritrova per cominciare il ritiro a Roma. Un piccolo gruppetto di giocatori si ritroverà allo stadio con lo staff tecnico per partire alla volta del Lazio mentre tutti gli altri arriveranno da soli nella sede del ritiro arrivando dalle rispettive località di vacanza. La squadra tornerà in città sabato prossimo, nel pomeriggio.

Intanto il mercato comincia a entrare nel vivo e per il Brescia é sempre piu realistico l'obiettivo Marcello Trotta, punta in uscita dal Sassuolo. Per il centrocampo si punta Daniele Dessena, capitano del Cagliari.

