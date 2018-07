Malegno-Borno: De Gasperi in testa, Fattorini ko

Un'edizione ancora tutta da scrivere. Anche e soprattutto in zona podio. Il Trofeo Vallecamonica alla sua 48esima edizione è tornato questa mattina a rendere incandescenti i tornanti sacri ai cultori del motorismo locale, quelli della Malegno-Ossimo-Borno.

Una prima manche che ha decretato anzitutto il ko tecnico per guasto (pare rottura del cambio) del favorito Michele Fattorini. Se ne è avvantaggiato il trentino Diego De Gasperi (su prototipo Osella Fa30 Zytek) che ha chiuso in testa in 3' 53" e 36 decimi. Alle sue spalle il veneto Enrico Zandonà (Formula 3 2.000) a 19 secondi, seguito da Stefano Falcetta (propotipo Norma M20 Evo) a poco più di 5 secondi.

Mauro Soretti, conquistando il quarto posto al volante della Subaru Impreza che lui stesso ha provveduto a preparare, è al momento il migliore dei bresciani, seguito a poca distanza dal rovatese già pilota di Formula 1 Alex Caffi, sesto su Porsche 991 Gt Cup.

Da notare che fra terzo e sesto posto tutto ruota attorno a meno di un secondo: i giochi dunque sono ben più che aperti. Seconda (ed ultima) manche al via attorno alle 14.

