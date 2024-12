Lo sport bresciano nel 2024: 12 momenti iconici per 12 mesi

Tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi è stata un’estate indimenticabile: ma gli atleti bresciani hanno brillato anche in altre discipline

I tre atleti ori olimpici di Roncadelle - © www.giornaledibrescia.it

Per lo sport bresciano il 2024 è stato un anno d’oro. Soprattutto, per quanto riguarda i mesi estivi, tra le Olimpiadi di Parigi e le Paralimpiadi. Non si può dire altrettanto per quello che è lo sport più storico e popolare sul nostro territorio. Ossia il calcio. Il Brescia, infatti, ha vissuto dodici mesi senza particolari acuti. La stagione 2023-2024 è terminata con l’approdo ai preliminari play off – un buon risultato –, dai quali le rondinelle sono però state subito estromesse, per mano del