La Germani chiude il 2019 al terzo posto in classifica

Con la quarta vittoria consecutiva in campionato, centrata contro Cantù, la Germani raggiunge la Final 8 e chiude il 2019 al terzo posto della classifica del campionato di serie A di basket, dopo Virtus Bologna e Banco di Sardegna Sassari.

Un risultato ottenuto anche grazie alla vittoria odierna della Virtus Bologna contro Milano, 83-70. Germani e Armani sono ora appaiate a venti punti, ma la squadra allenata da coach Esposito è avanti nella graduatoria, nonché a debita distanza dalle inseguitrici (Cremona, Brindisi e Varese).

L’anno scorso, in questo periodo, Brescia aveva la metà dei punti, anche se con due partite in meno giocate (il campionato 2019/2020 è già a quota quindici giornate) e occupava l'undicesima posizione. Il clima, dopo la brutta sconfitta del 30 dicembre contro la Dinamo Sassari allenata da Esposito, era pesante, con i tifosi in piena contestazione e con la società costretta a chiedere scusa per lo spettacolo non all’altezza visto al PalaLeonessa.

Alla fine del 2017, invece, la Leonessa era in testa alla classifica con 20 punti in dodici giornate ed era reduce dalla sconfitta di Santo Stefano a Milano contro l’Olimpia che aveva lasciato l’amaro in bocca per il modo in cui era maturata (avanti di 6 a 3’ dal termine, poi la caduta nel finale).

Il campionato della Germani riprenderà il 4 gennaio, con la sfida interna contro Venezia, in programma alle 20.30.

