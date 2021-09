La Germani batte Trento nell'ultima amichevole pre-campionato

La Germani batte Trento 71-63 nell’ultima amichevole pre-campionato, andata in scena al PalaLeonessa (gara a porte chiuse). Lo scrimmage è stato in realtà organizzato con regole da super-amichevole: sei falli a testa per ogni giocatore e punteggio azzerato al termine di ogni quarto. L’Aquila di Molin, inoltre, ha problemi di formazione, con il reparto lunghi fortemente depotenziato dalle assenze (Ladurner out, Williams in panchina solo per onor di firma).

A livello di numeri, spiccano quelli di Cobbins in doppia-doppia (14 punti, 10 rimbalzi). Moore va a referto con 13 punti. Diciassette per il trentino Mezzanotte, miglior realizzatore del pomeriggio.

Iniziano la partita per Brescia Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Gabriel e Cobbins. Trento risponde con Bradford, Flaccadori, Reynolds, Mezzanotte e Caroline. I primi punti della Germani arrivano da Cobbins, che condisce il buon inizio di gara con una stoppata ai danni di Mezzanotte. Brescia prende facilmente il largo e scappa via. Si accendono anche Gabriel e Mitrou-Long, e la doppia cifra di vantaggio è cosa fatta. La Germani si fa sempre apprezzare anche in transizione, e colpisce con Burns. Trento, per provare a contenere lo svantaggio, si affida invece a Reynolds e Saunders. Il quarto torna in equilibrio - mentre Brescia ha in campo un quintetto alternativo rispetto a quello titolare - con la bimane di Caroline in contropiede. Sulla sirena è 18-18. Coach Magro striglia i propri giocatori, specialmente Laquintana e Moore: palle perse non forzate, pick’n’roll poco efficace. «Possiamo giocare del basket decente?», urla il coach.

È Mitrou-Long a dispensare giocate di classe all’inizio del secondo quarto. Da sottolineare una penetrazione con assist da manuale, a trovare Cobbins libero di inchiodare. La squadra di Magro costruisce buone conclusioni e doppia Trento sul 14-7. Chiude il quarto una giocata spettacolare di Laquintana, che trova sempre Cobbbins libero con un passaggio dietro la schiena. Il segmento termina 20-12 in favore di Brescia. Punteggio complessivo al termine di 20 minuti di gioco: 38-30.

Buona circolazione di palla, ma meno focus offensivo per la Germani all’inizio del terzo quarto. I ragazzi di Magro, in difesa, soffrono i movimenti rapidissimi del lungo Caroline. Petrucelli, però, è «on fire», così come Cobbins. Il fatturato trentino è scarsissimo: 13-3 a metà del segmento. Trento rientra comunque sul 15-13, e Magro sbotta con Aboua, che in una situazione di gioco confusa prende e tira da tre, senza trovare nemmeno il ferro. Il quarto va in archivio sul risultato di 20-16 per Brescia.

Ritmi leggermente più blandi nell’ultimo quarto. Magro dà spazio a quintetti sperimentali. Trento comanda sul 12-7 a metà. Eboua diventa pprotagonista dopo la strigliata: attento nell’uso del corpo in difesa, col timing giusto in attacco per farsi trovare pronto a punti facili nel pitturato. Trento vince il parziale 17-13. Il punteggio sommato regala la vittoria a Brescia, per 71-63.

Adesso la Germani entra in modalità campionato. Il primo appuntamento sarà domenica 26 settembre a Masnago, contro Varese.

