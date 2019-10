La Germani a Trieste a caccia del tris vincente

La Germani scende in campo oggi, sabato, a Trieste, per l’anticipo della quinta giornata della serie A di basket. Il morale degli uomini di Esposito è altissimo dopo il netto successo su Trento in campionato, cui ha fatto seguito la vittoria prestigiosa, in Coppa, contro Lubiana.

Attenzione però a Trieste. La squadra di Dalmasson ha esordito con tre sconfitte in campionato, ma poi è andata a prendersi lo scalpo di Sassari in Sardegna.

Palla a due alle 20.30. Diretta radiofonica su Radio Bresciasette. Aggiornamenti testuali sul nostro sito.

Roster Trieste: Coronica, Cooke, Peric, Fernandez, Jones, Strautins, Janelidze, Cavaliero, Da Ros, Mitchell, Elmore, Justice.

Roster Brescia: Zerini, Warner, Abass, Cain, Vitali, Laquintana, Lansdowne, Veronesi, Guariglia, Horton, Moss, Sacchetti.

PRIMO QUARTO

Vitali a rimorchio per Horton: 0-2.

Peric dalla lunetta: 2-2.

Gancio di Mitchell: 4-2.

Tripla di Fernandez: 7-2.

Schiaccia Jones: 9-2. Poi altra palla persa e Peric segna ancora per l'11-5.

Tripla di Jones, Trieste a più 9 al 5': 14-5.

Horton ha tre liberi, ne mette solo uno: 14-6.

Peric in lunetta: 15-6.

Fernandez bomba da distanza siderale: 18-6 al 6'.

Tripla di Abass: 18-9.

Due punti di Viitali protetto da Cain: 18-11.

Due di Mitchell: 20-11.

Tripla di Lansdowne: 20-14.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it