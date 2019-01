La Germani a Reggio Emilia a caccia dell'impresa: il live

Trasferta a Reggio Emilia per la Germani Basket Brescia, che alle 18, al PalaBigi, incontrerà i ragazzi del coach Cagnardi. Recuperati all'ultimo Cunningham e Vitali, la Leonessa dovrà però fare a meno dello squalificato Hamilton.

Diretta a partire dalle 18 su Eurosport player e collegamenti su Radiobresciasette, all'interno di Brescia-Spezia, che gioca in contemporanea e cronaca testuale.



1° quarto

1' - Sono di Beverly i primi due punti di serata: 2-0.

1' - Immediata la risposta dell'ex Allen, autore di una tripla, alla quale ribatte Moss dall'angolino: 3-5.

2' - Impatta Cervi dall'area: 5-5.

2' - Sacchetti a cronometro fermo rosicchia due punti.

3' - Bomba di Aguilar, Reggio sorpassa: 8-7.

4' - Ancora Allen, due punti in appoggio al tabellone.

4' - Vitali riporta la Germani in parità (10-10), ma Cervi conduce ancora il sorpasso emiliano.

5' - Canestro di Beverly, Allen punisce ancora dall'arco: 15-12.

6' - Fallo antisportivo fischiato ad Allen: in lunetta Abass realizza 1/2.





Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it