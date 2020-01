La FeralpiSalò avvicina la finale di Coppa Italia: Juve U23 ko

La FeralpiSalò vince la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia di serie C e avvicina la finale. Ma i gardesani s'impongono soffrendo per tutta la partita una Juventus Under 23 tecnicamente e fisicamente superiore.

La differenza la fanno i portieri: lo juventino Nocchi è sorpreso da entrambe le conclusioni di Maiorino grazie alle quali la Feralpi trova i gol nel primo tempo, il salodiano Liverani commette un solo errore (lo salva Magnino sul colpo di testa di Portanova) e nella ripresa risulta invece il migliore dei suoi. Ed ala fine tiene inviolata la porta, cosa fondamentale nell'economia del doppio confronto: due reti di vantaggio e nessuna al passivo saranno un tesoretto da difendere nel ritorno programmato per mercoledì 12 febbraio ad Alessandria.

