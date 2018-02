L'attesa è finita: arriva Moss

Colpo grosso del Basket Brescia Leonessa.

È ufficiale: David Jerard Moss giocherà per la società di via Bazoli.

Lo comunica la stessa società in una nota in cui scrive di «aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l'atleta statunitense David Jerard Moss, attualmente free agent».

«È stata una trattativa importante e complessa - afferma il Presidente Graziella Bragaglio - che oggi raggiunge un obiettivo tecnico considerevole, ma assolutamente legato alla sostenibilità economica di un intervento extra budget, avente lo scopo di fare il possibile per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del nostro Club, dei nostri tifosi e del territorio provinciale di Brescia».



Moss arriverà nei primi giorni della prossima settimana e si aggregherà alla squadra di coach Andrea Diana.

Moss è nato a Chicago il 9 settembre 1983, ha trascorso i canonici quattro anni di College all'Indiana State University. La sua prima esperienza professionistica nella stagione 2006/2007, in Polonia, con l'ingaggio da parte del Polpak ?wiecie, mentre nel 2007/2008 sbarca in Italia, nel campionato di Legadue, all'Aurora Jesi.

L'estate seguente si trasferisce a Teramo, in Serie A, dove lascia il segno con una media di 12.9 punti e 6.1 rimbalzi. La Montepaschi Siena nell'estate 2009 firma un contratto triennale: il primo anno gioca in prestito alla Virtus Bologna.

In seguito Moss diventa uno dei giocatori più importanti del ciclo di vittorie senese, conquistando importanti successi con la formazione toscana (9 punti e 3.2 rimbalzi di media in tre anni).

Nell'estate 2013 firma per due anni con l'Olimpia Milano, con la quale vince il quarto campionato di fila. L'anno seguente l'Olimpia non riesce a ripetersi e il giocatore lascia Milano per diventare free agent.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it