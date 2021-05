L'An Brescia vince gara-3 e ha il match-point scudetto

L'An Brescia fa un passo verso lo scudetto. Nella serie di finale contro la Pro Recco, la squadra di Sandro Bovo vince in casa gara-3 ai rigori e domani - sempre a Mompiano alle 18.30 - potrebbe conquistare lo scudetto a 18 anni dall'unico precedente di Brescia.

Come nelle due precedenti sfide in Liguria, anche il terzo capitolo della serie-scudetto della A1 di pallanuoto è stato un continuo susseguirsi di emozioni, con Brescia a condurre a lungo e capace di andare in vantaggio anche nell'ultimo minuto del terzo quarto, prima di incassare a pochi secondi dalla fine il pareggio sull'11-11. Si va quindi ai rigori: le calottine biancazzurre sono freddissime e fanno quattro su quattro, Recco sbaglia gli ultimi due tentativi con Echenique e l'ex Figlioli.

La serie, al meglio delle cinque, è sul 2-1: mai come questa volta Brescia vede il tanto agognato scudetto. Ma sa che domani dovrà dare tutto per non andare alla bella di Ostia, programmata per sabato.

