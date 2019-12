Karate, vince l'oro per errore e passa la medaglia alla seconda

Ha vinto la medaglia d'oro grazie a un errore dei giudici, ma il suo spirito sportivo ha avuto la meglio, così ha deciso di consegnarla alla seconda classificata. Protagonista di questa storia di Natale è un giovanissimo atleta, Giorgio Torrisi, 10 anni, cintura nera di karate. Per un errore nel calcolo dei punti è stato premiato come vincitore di un torneo che si è volto al PalaCanizzaro di Acicastello (Ct), ma quando ha scoperto di non aver realmente vinto ha scelto di consegnare la medaglia d'oro a Carlotta Bartolo, 11 anni, arrivata seconda.

La settima edizione dell'International Edukarate ha visto sfidarsi 350 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Giorgio Torrisi, di Catania, è stato giudicato il primo nella sua categoria. Ma subito dopo la premiazione gli stessi genitori del vincitore hanno intuito che c'era qualcosa che non quadrava nei punteggi. «Mio figlio è abituato a vincere - ha raccontato Chiara, la mamma - ma anche a perdere con umiltà. Ho spiegato a Giorgio che c'era stato un errore e ha voluto consegnare la medaglia a chi l'ha meritata al suo posto». «La nostra prima vittoria è questa - ha dichiarato Giuseppe Bartolo, padre di Carlotta e maestro di karate -, trasmettere ai nostri atleti e figli i valori della lealtà». Carlotta ha ottenuto così la sua meritata medaglia, ma il vero vincitore morale della manifestazione è stato il piccolo Giorgio..

