Jasmine Paolini, regina degli internazionali di tennis femminile

Jasmine Paolini vince gli internazionali di tennis femminile in Castello. Tre anni dopo Karin Knapp, ad imporsi sul terreno in terra battuta del Colle Cidneo è ancora una volta una giocatrice italiana. La toscana, che si è imposta 6-2 6-1 sulla lettone Marcinkevica, sale al 151esimo del ranking.

Questo successo arriva subito dopo la prima storica qualificazione in uno Slam. La tennista toscana ha ritrovato buone sensazioni in campo e nelle classifiche uscite questa mattina è salita di cinquantanove posizioni. È lei, dunque, la nuova seconda migliore giocatrice italiana, dietro a Camila Giorgi e davanti a Giulia Gatto Monticone, ma i progetti futuri sono sempre più ambiziosi, soprattutto perché il best ranking (130) non è affatto lontano.

Gli Internazionali Femminili sono stati anche un termometro utile per decifrare il momento attuale del tennis italiano in rosa. Le giocatrici azzurre hanno risposto presente, dominando la scena sino alle giornate decisive: in tre sono arrivate tra le migliori quattro e oltre alle conferme di Paolini e Trevisan Brescia ha sancito la rinascita di Deborah Chiesa, reduce da una serie di tornei molto negativi. Infine, Elisabetta Cocciaretto si è messa in luce onorando al meglio l’invito assegnato dalla federazione ed eliminando all’esordio la testa di serie numero uno Wang. Il futuro della nazionale passa anche dal Castello.

