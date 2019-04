Il pranzo lombardo-pugliese nell'«ambasciata bresciana» a Lecce

La partenza, l'arrivo, l'incontro e il pranzo. La lunga giornata dei nostri inviati in Salento per il big match Lecce-Brescia si arricchisce di un altro scampolo biancoazzurro in terra di Puglia: ecco che il pranzo diventa un'occasione di incontro.

Al di fuori del campo infatti Lombardia e Puglia sono quasi gemellate. E l'«ambasciata bresciana» a Lecce è il bar di Boris, bresciano di San Polo che vive in Salento. Lui non ci sarà stasera allo stadio perchè deve teneere il locale aperto, ma con il cuore ci sarà.

