Il futsal in diretta sul sito del GdB con il Desenzano

Il calcio a 5 di casa nostra sbarca sull'edizione online del Giornale di Brescia e su Teletutto2, sul canale 87 del digitale terrestre. Lo fa con la telecronaca in diretta della sfida di questa sera tra il Desenzano ed il Leon Vimercate, in programma alle 21.30 nella palestra Trebeschi di Rivoltella di Desenzano, valida per il campionato di C1.

È questo il primo di una serie di dieci appuntamenti con le gare casalinghe della squadra gardesana. Incontri che saranno prima trasmessi in diretta sul sito internet del nostro giornale e poi, in replica, sul canale televisivo Tt2. La partita di questa sera andrà in onda alle 22.30 di martedì 19 novembre. Big match. La prima volta del calcio a 5 in diretta sul nostro sito coincide anche con una partita di alta classifica del girone lombardo di C1, la quarta serie del futsal italiano.

A Desenzano, infatti, è di scena il Leon, compagine di Vimercate che con 17 punti occupa dopo otto giornate la seconda posizione in classifica, ad una lunghezza dalla capolista Bellinzago. Squadra che solo 48 ore fa, dopo il 5-5 dell’andata, nel ritorno dei quarti di finale della fase regionale di Coppa Italia ha perso 8-0 proprio sul campo del Desenzano, che con i suoi 14 punti occupa il quinto posto, l’ultimo utile per prendere parte ai play off.

Numeri che fanno capire quanto il match odierno sia delicato per la classifica, quando il campionato è oramai vicino al giro di boa ed entrambe le squadre puntano in alto. Tra l’altro i blaugrana sono guidati da Manuel Ratti, che qualche anno fa portò in A2 il Brescia e che vorrebbe ripetersi con il Desenzano, squadra reduce da due promozioni consecutive e dalla vittoria, lo scorso anno, della Coppa Lombardia di C2.

