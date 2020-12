Il Brescia tenta il blitz in Calabria contro la Reggina

Da oggi, quindi, basta parlare di serie A. È la nuova direttiva celliniana. Francamente non c’era alternativa. Con 9 punti in classifica e un distacco già importante sia dalla zona serie A diretta che da quella play off, il presidente punta a togliere pressione alla squadra. È questo il succo dell’intervista che ha rilasciato ieri al GdB

La Reggina che ospita oggi il Brescia ha vissuto la settimana con, più o meno, gli stessi stati d’animo delle rondinelle. Il doppio ex «Ciccio» Marino ha definito il match odierno come «sfida della paura». Toscano rischia forte. La quinta sconfitta consecutiva non sarebbe tollerata e al presidente Gallo, dopo il ritiro, non resterebbero armi diverse dall’esonero dell’allenatore. I granata non vincono da due mesi (3 ottobre), il Brescia da uno. Dopo il blitz di Cosenza del 7 novembre, i lopeziani ci riprovano in terra calabra.

Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere per essere quella squadra che Cellino si aspetta di vedere perché altrimenti anche Lopez rischia. Il meteo prevede 18 gradi, ma pioggia durante il match (già nei giorni scorsi strade allagate). Sarà battaglia nel fango. Contro una Reggina priva di Menez e con due punti in meno delle rondinelle. Sarà battaglia tra pazienza e preoccupazioni.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it