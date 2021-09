Il Brescia dei record e delle rimonte viaggia a ritmo promozione

Che cos'è il Brescia? Una questione di chimica e stupore. C'è chi vuole fare del calcio una scienza, ma scienza non è. Oppure sì che è scienza, ma a modo tutto suo: è sicuramente un sistema fatto di conoscenze che prevede procedimenti rigorosi e anche metodici. Ma poi se mancano chimica e stupore - quindi emozione - finisce che nulla gira. Nel calcio molto spesso 2+2 dà come risultato 5 oppure 3 però tutto torna ugualmente: è una specie di mistero buffo. Non accade così anche nel Brescia? Niente di perfetto, tutto perfetto. Con equilibri un po’ così, eppure equilibri.

Dati dallo strapotere di una fase offensiva che compensa - e batte per distacco - le fragilità difensive.

