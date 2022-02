Il Brescia a Crotone ritrova la vittoria dopo un mese

Torna a vincere il Brescia che dopo tre pareggi consecutivi, sbanca Crotone. In Calabria decide un calcio di rigore di Tramoni, concesso per un fallo in area di una difensore di casa.

Il Brescia, pur soffrendo in alcune fasi del match, ha meritato il successo.

In classifica la squadra di Inzaghi sale a quota 43 punti, ad una lunghezza della capolista Cremonese.

Brescia tornerà ora in campo domenica al Rigamonti contro il Frosinone.

