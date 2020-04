I dilettanti lombardi chiedono lo stop alla stagione

Il Comitato regionale lombardo della Lega dilettanti, presieduto dal bergamasco Giuseppe Baretti, «ha inoltrato alla Lnd-Figc formale richiesta di chiusura anticipata della stagione sportiva 2019/2020 in vista del prossimo Consiglio Federale, in programma l’8 maggio 2020», come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del comitato lombardo.

Una presa di posizione che arriva dopo che da tempo i club bresciani si sono espressi in questa direzione, mentre il presidente nazionale, Cosimo Sibilia, ancora non si è espresso in questa direzione. Anzi, solo pochi giorni fa ad un’emittente radiofonica aveva detto che l’obiettivo era quello di far tornare in campo di dilettanti, con appositi protocolli per loro, vista l’impossibilità di mettere in pratica quelli pensati per la serie A.

Bisognerà a questo punto attendere fino a venerdì per sapere se questa idea (che è anche dell’intera Area Nord della Lega dilettanti: Veneto, Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, oltre alla Lombardia) diventerà finalmente realtà per tutti i dilettanti.

