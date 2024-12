I dieci momenti di sport bresciano più emozionanti del 2024 Le Olimpiadi di Parigi hanno rappresentato il punto più alto, ma i tifosi hanno gioito per molte altre imprese nel corso dell’anno e Brescia è diventata un punto di riferimento per tantissime discipline Anna Danesi, Alice Bellandi e Giovanni De Gennaro

a cura di Stefano Zanotti 8 ' di lettura Sport 13.12.2024

Il 2024 è stato un anno ricco di emozioni per lo sport bresciano. A segnare gli ultimi dodici mesi sono state senza dubbio le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi che hanno visto gli atleti della Leonessa d’Italia in grande spolvero. Quelle di quest’anno sono state edizioni dei Giochi ricche di soddisfazioni, che hanno portato tra città e provincia ben 7 medaglie. Ma successi importanti sono arrivati anche in altre discipline: dalla pallavolo alla pallanuoto, passando per l’atletica. Brescia è