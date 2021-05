Giro d'Italia, tappa accorciata per maltempo

Tappone dolomitico del Giro d'Italia «accorciato» a causa del maltempo che oggi sta colpendo il Veneto. L’organizzazione della corsa rosa ha deciso che, per motivi di sicurezza, soprattutto nei tratti in discesa, i corridori saliranno solo sul Passo Giau, evitando i passi Pordoi e Fedaia. Rimarrà il tratto in discesa di 10-15 chilometri dal Giau a Cortina. La tappa Sacile-Cortina, prevista sui 212 chilometri, sarà così accorciata.

Le condizioni meteo della 16esima tappa appaiono effettivamente proibitive. Pioggia mista a nevischio e freddo pungente in quota, con Cima Coppi spostata all'unica salita di giornata, il Passo Giau 2233 metri d'altitudine e soli 153 i chilometri previsti con un taglio di almeno 50.

La nuova altimetria della tappa

