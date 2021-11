Ginnasta ritmica, a Capriolo il campionato nazionale Csi

Dal 4 al 7 novembre si sfideranno i pedana al Palasport di Capriolo 513 ragazze, provenienti da otto regioni italiane, in occasione del 15º Campionato Nazionale Csi di Ginnastica Ritmica. Saranno 38 le società presenti in rappresentanza di 8 regioni italiane; oltre alle ginnaste di casa lombarde (178 del solo comitato di Milano, 45 da Lecco e 25 da Brescia) ben rappresentate anche Piemonte con 90 finaliste, Emilia Romagna con 59, Liguria (50), ed a seguire Lazio, Toscana, Trentino Alto Adige/ Südtirol e Sardegna.

Dalla più piccolina di tutte, l'esordiente Irene Ranuncoli - 8 anni il prossimo Natale - alla più anziana 21enne lecchese Gloria Vergani della Ritmica San Zeno, ci sono tutte le finaliste che passeranno in pedana nel concorso individuale (un solo attrezzo) o assoluto (uno o più attrezzi).

A salutare le finaliste nel pomeriggio del 5 novembre ci sarà un campionissimo di questo sport, un ginnasta grande amico del Csi. L'oro olimpico Igor Cassina, re della sbarra e oggi allenatore, con l'alloro in testa ai Giochi olimpici di Atene 2004 e dieci anni dopo a roteare in Piazza San Pietro davanti a Papa Francesco nella grande festa per i 70 anni del Centro Sportivo Italiano, sarà presente al Palasport capriolese per salutare, premiare ed ammirare le nuove promesse della ginnastica italiana.

Non è mancato l'indirizzo di saluto anche da parte del numero uno della Federginnastica, Gherardo Tecchi, che nell'augurare buon divertimento alle finaliste in pedana ha ringraziato il Csi per l'impegno e l'attenzione che pone per lo sviluppo della ginnastica.

Anche il, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi della Regione Lombardia, Antonio Rossi, ha voluto dare il suo benvenuto alle atlete ciessine: «è solo l'ultima gioia di una lunga serie di successi che inorgoglisce il Paese. La Lombardia, regione in cui la ginnastica ha forti radici, saluta con entusiasmo i campionati Csi di ritmica. Con il loro impegno, la loro dedizione, la loro passione per questo sport di grande sacrificio, le tante atlete in gara in queste finali nobilitano l'intero movimento e tutto sport italiano, dando lustro al nostro territorio».

