Germani, vittoria da urlo con i campioni di Venezia

Straordinaria Germani! Brescia regala al PalaLeonessa un'altra fantastica serata battendo in rimonta i campioni d'Italia della Reyer Venezia: finisce 70-64. Il successo consentirà a Brescia di arrivare alla Final8 di Pesarto da terza. Con Venezia, Brescia è sempre sotto e confeziona la rimonta solo nella seconda parte del quarto quarto. Prima impatta sul 49-49, poi subisce un parziale di 7-0. Da qui scatta la rimonta col primo vantaggio trovato a -2 dalla fine sul 60-59 firmato Lansdowne. Poi, 5 punti di fila di Vitali instradano la partita verso la vittoria di Brescia in un PalaLeonessa a dir poco infuocato. Martedì Germani di nuovo in campo: inizia l'avventura alla Top16 di Eurocup.

I QUINTETTI INIZIALI:

BRESCIA: Vitali, Lansdowne, Abass, Moss, Cain. Allenatore Esposito

VENEZIA: Chappell, Stone, Bramos, Vidmar, Mazzola. Allenatore De Raffaele

1° QUARTO:

2' Tanta confusione dopo la palla a due, con il risultato ancora sullo 0-0

4' Dopo tanti errori è Stone a mettere segno il primo canestro, Mazzola lo imita per lo 0-4

Abass apre il fuoco con la tripla del 3-4

5' Chappell risponde 3-6

Si accende il "Pistolero" Lansdowne: palla rubata e appoggio per il -1 (5-6)

6' Primo cambio per Esposito, fuori Abass dentro Zerini

Tripla di Mazzola e stoppata subita da Luca Vitali. Venezia allunga sul 5-9

7' Le difficoltà della Germani a rimbalzo, Watt ne approfitta con la Reyer che vola sul + 6 e Esposito a chiamare time out (5-11)

8' Ci pensa Capitan Moss a suonare la carica! 7-11

DeAndre Lansdowne!!! La tripla del -1 che scuore il PalaLeonessa (10-11)

9' 0/2 clamoroso dalla lunetta di Lansdowne, dall'altra parte De Niccolao non perdona 10-14

10' La Germani spreca due possessi nel finale, il primo quarto si chiude sul 10-14

2°QUARTO

11' Subito Abass con la seconda tripla di serata, Venezia risponde subito 13-16

12' De Niccolao si beve Warner e mette il nuovo + 5 (13-18)

13' Tyler Cain servito da Sacchetti (15-18)

Austin Daye dalla lunetta: 1/2 e 15-19

14' Ancora Daye, di prepotenza 15-21

15' La correzzione di Cain per il tap in del -4, Tonut risponde immediatamente 17-23

Due punti per Abass, Germani nuovamente a -4

16' Tonut a bersaglio 19-25

17' Abass dalla linea della carità è preciso, 2/2 e doppia cifra per lui con il risultato di 21-25

18' Tutto l'orgoglio della Leonessa. Tanta difesa e rimbalzi offensivi ma gli errori al tiro vengono puniti da Tonut per il 21-27

19' Altra stoppata subita da Zerini, Tonut punisce 21-29

E' ancora Moss a caricarsi i suoi sulle spalle 23-29

20' Lansdowne dalla lunetta questa volta non sbaglia, Brescia si riavvicina ai campioni d'Italia 25-29

Canestro di Ariel Filloy che subisce anche fallo, il libero aggiuntivo a bersaglio 25-32

Va in archivio una prima parte di gara che ha evidenziato qualche difficoltà in casa Germani, al cospetto dei Campioni D'Italia, Moss e compagni hanno faticato oltremisura nella metacampo offensiva. La doppia assenza di Silins e Horton ha pesato nell'economia delle rotazioni di Vincenzo Esposito. Davanti ai 4.462 spettatori del PalaLeonessa,l'unico giocatore a raggiungere la doppia cifra nel match è Awudu Abass

3° QUARTO

23' Ci vogliono più di due minuti per vedere il primo canestro, a firmarlo è Luca Vitali. La risposta di Chappell è pesante 27-35

24' Incredibile decisione dell'arbitro Begnis che nemmeno all'istant replay sanziona Mitchell Watt con il fallo antisportivo

Quarto fallo personale per cain che si deve accomodare in panchina, dentro Guariglia

25' E' ancora Abass a scuotere i suoi 29-35 con la terna arbitrale fischiatissima per le decisioni prese

26' Luca Vitaliiiii. Il siluro del meno 3 germani, ora il PalaLeonessa è finalemtne un bolgia.

27' Watt e daye ridanno ossigeno alla Reyer. 32-39

28' Ancora Vitali ad accorciare 34-39, De Niccoao ricaccia indietro Brescia 34-42

A rispondere questa volta è Lansdowne con la tripla del 37-42

29' Sacchetti glaciale della lunetta. 2/2 e la Germani torna ad un solo possesso di svantaggio 39-42

Tonut segna ma Abass non si fa pregare e tiene la Leonessa a contatto 41-44

30' Tutto il talento di Bramos, la tripla dall'angolo per il nuovo +6 Reyer, Brescia pasticcia l'ultimo possesso con Laquintana e il quarto si chiude sul 41-47

4° QUARTO

31' Vidmar subito a bersaglio, Lansdowne non si fa pregare mettendo a segno un gioco da tre punti per il 44-49

32' Al secondo tentativo ecco la tripla di Zerini! Brescia torna a -2 (47-49)

33' La finta di Abass fa saltare il PalaLeonessa insieme alla difesa della Reyer. E' pareggio! 49-49

Watt in precario equilibrio trova il 49-51

34' Chappell e Daye firmano il nuovo +7 ( 0-7 il break a favore dei lagunari) 49-56

36' Daye allunga il parziale con un altra tripla, a tamponare ci pensa Cain 51-59

Abass a cronometro fermo non sbaglia 53-59

37' Il ruggito della Leonessa: Lansdowne spara per il bersaglio pesante 56-59

Ancora il Pistolero dalla lunetta è di nuovo -1! 58-59

38' Non lo ferma più nessuno!!! Step back, boom boom Lansdowne, primo vantaggio Germani 60-59

39' Luca Vitali fa esplodere la Bombonera! E' la tripla del +4! 63-59

40' Luca Vitali, ancora lui! Accende la notte biancoblù! PalaLeonessa in delirio con 31" da giocare 65-59

De Nicolao tiene viva la Reyer 65-61

Abass dalla lunetta, perfezione! 67-61 Brescia ad un passo dall'impresa

Chappell trova la tripla del -3, time out per Esposito che vuole organizzare l'ultima azione con 13" da giocare (67-64)

Fallo sistematico Reyer, Moss dalla lunetta fa 1/2. 68-64

la preghiera di Daye si infrange sul ferro, Abass chiude i conti dalla lunetta! 70-64! La Germani sconfigge i campioni d'Italia! IMPRESA

