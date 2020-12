Germani, ripresa amara: a Sassari finisce 100-87

È durato ventotto minuti il sogno della Germani di sbancare il PalaSerradimigni di Sassari e calare il poker di vittorie consecutive.

Dopo una partenza a razzo dove gli uomini di coach Buscaglia sono arrivati a toccare il +16, sono i sardi a salire in cattedra nella ripresa. Trascinati da Spissu e Bendzius, la truppa di Pozzecco non lascia scampo a Moss e soci con Sassari a volare in un batter d'occhio sul vantaggio in doppia cifra, chiudendo il match sul risultato di 100-87.



Ancora una volta gli ultimi a mollare sono Burns e Moss ma i 100 punti subiti non lasciano alibi ad una squadra che ha smesso di difendere troppo presto.



L'assenza di Luca Vitali si è sicuramente fatta sentire a serve ritrovare al più presto giocatori come Brian Sacchetti (espulso nel finale per il doppio tecnico) e Drew Crawford fondamentali nelle rotazioni di Buscaglia ma che a oggi non hanno ancora dimostrato il proprio valore.

L'occasione per il riscatto è tra sette giorni, dove al PalaLeonessa arriverà la Vanoli Cremona.

IL TABELLINO DEL MATCH:

Sassari 100

Brescia 87

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 23, Gentile 11, Burnell 13, Bendzius 18, Bilan 19, Tillman 2, Kruslin 12, Treier 2, Katic, De Vecchi n.e, Gandini n.e, Re n.e. Allenatore Gianmarco Pozzecco

GERMANI PALLACANESTRO BRESCIA: Chery 11, Crawford 8, Moss 16, Cline 16, Burns 15, Sacchetti 4, Bortolani 10, Ristic 4, Kalinoski 3, Parrillo, Ancellotti n.e, Vitali n.e. Allenatore Maurizio Buscaglia

ARBITRI: Carmelo Lo Guzzo di Pisa, Andrea Bongiorni di Pisa e Matteo Boninsegna di Milano

NOTE: Parziali: 15-31, 41-46, 71-69 . Tiri da due 22/41Sassari, 23/32 Brescia. Tiri da tre Sassari 12/23, 7/26 Brescia. Tiri liberi 20/25 Sassari, 20/21 Brescia. Rimbalzi: 37 (11 offensivi) Sassari, 30 (4 offensivi) Brescia. Assist: 21 Sassari, 25 Brescia. Palle recuperate: 8 Sassari, 10 Brescia. Palle perse: 16 Sassari, 16 Brescia. Falli commessi: 24 Sassari, 27 Brescia. Falli subiti: 25 Sassari, 22 Brescia. Giocatori usciti con cinque falli: Stefano Gentile al 36’10” e Brian Sacchetti al 38’35”. Falli tecnici alla panchina di Sassari e Brian Sacchetti al 19’22”, Stefano Gentile dopo aver commesso il quinto fallo personale al 36’10” e Brian Sacchetti al 38’35” con conseguente espulsione per doppio fallo tecnico. Fallo antisportivo per Andrew Crawford al 39’50”. Partita disputata a porte chiuse.

I QUINTETTI:

SASSARI: Spissu, Gentile, Burnell, Bendzius, Bilan. Allenatore Gianmarco Pozzecco

BRESCIA: Chery, Crawford, Moss, Cline, Burns . Allenatore Maurizio Buscaglia

4° QUARTO

Bendzius scrive 100 sul tabellone e chiude i conti 100-87

Secondo fallo tecnico per Sacchetti che viene espulso, Spissu segna sncora dalla lunetta 98-87

Sacchetti con quattro punti regalati dalla difesa sassarese 97-87

Fallo più fallo antisposrtivo per Crawford (che abbraccia Spissu per non farlo cadere ma gli arbitri non cambiano idea 97-83

40' Crawford quando è troppo tardi 93-83

Errori da una parte e dall'altra, Burnell ne approfitta 93-81

39' Brutta palla persa da Cline, per Brescia adesso serve più di un impresa

38' Contropiede chiuso da Cline 91-81

37' Spissu lasciato solo spara da lontano 91-79

Quinto fallo e fallo tecnico a seguire per Stefano Gentile. Cline fa 2/3 86-79

Burnell con il tap in 88-77

Time out Sassari

Recupero immediato della Germani con Cline che chiude con la schiacciata 86-77

36' Altri liberi in arrivo per l'ala texana: due su due 86-75

Altra palla persa di Cline

La tripla di Cline trova solo il primo ferro

Liberi per Cline:due su due 86-73

35' Burnell con la complicità di Clain realizza 86-71

Ancora Gentile fino al ferro 84-71

34' Burns in lunetta a chiudere il parziale 82-71

Treier non si fa pregare e punisce 82-69

33' Altro errore al tiro, questa volta di Chery

Momento di grande difficoltà per la Germani che subisce il parziale di 9-0 in apertura di ultimo quarto

Time out Germani

Errore al tiro di Bortolani, Gentile punisce immediatamante dall'arco 80-69

32' Ancora Kruslin da lontano 77-69

31' Kruslin sul rimbalzo offensivo sardo mette la tripla del 74-69

3° QUARTO

Gentile in penetrazione. Moss ci mette una pezza a fil di direna 71-69

Bortolani è preciso cronometro fermo 69-67

30' Kruslin dall'angolo 69-65

Burns in lunetta: due su due 65-64

Bilan dalla lunetta 66-63

29' Il sorpasso di Sassari con la firma di Burnell 65-63

Kenny Chery prova a scuotere i suoi, Bilan risponde 63-63

Fallo di Sacchetti, Gentile a firmare il pareggio a quota 61

28' Bendzius da lontano 59-61

A mettere una pezza ci pensa Moss con il gioco da tre punti 56-61

27' Spissu non si ferma, tripla del -2 56-58

Erroraccio di Sacchetti che regala il contropiede a Spissu che realizza 53-58

26' Altro viaggio a cronometro fermo per Bilan, ancora preciso 51-58

Bilan dalla lunetta 49-58

25' Si sblocca Kalinoski. Arresto e tiro vincente 47-58

Si rientra con il pasticcio di Ristic che commette fallo in attacco

Time out Sassari

Ancora Kalinoski ad illuminare, Cline chiude con il gancetto 47-56

24' Burnell non chiude il gioco da tre punti 47-54

Kalinoski come un razzo con l'assist per Burns che realizza 45-54

23' Bilan cimette una pezza 45-52

Crawford in campo aperto sul recuper bresciano 43-52

22' Moss continua con la perfezione 43-50

Cline a sfruttare il miss match con Gentile 43-48

21' Bendzius in uscita dai blocchi 43-46

E' un ottima Germani quella che si presenta al PalaSerradimigni, pur orfani del suo faro Luca Vitali, i ragazzi di coach Buscaglia dopo lo 0-5 iniziale prendono in mano la partita trascinati da un ottimo David Moss. Sassari fatica a trovare fluidità ed è cosi che dalle mani di Dusan Ristic ad inizio secondo quarto, arriva il massimo vantaggio (+18). Sassari prova a regire con la zona schierata da Pozzecco fino a portarsi sul -5 a metà gara.

2° QUARTO

L'ultimo tentativo di Chery è corto. Tutti al riposo lungo sul 41-46

Tillman lo imita 41-46

Crawford dalla linea della carità è preciso 39-46

20' Doppio tecnico: panchina di Sassri e Brian Sacchetti. Palla Brescia

19' Doppio errore Kalinoski-Bortolani , Gentile ne approfitta 39-44

Burnell dalla lunetta non va oltre l'uno su due 37-44

Burns lo imita gettando in tribuna il pallon

18' Errore clamoroso di Bendzius con la schiacciata che schizza fuori dal campo

Liberi per Christian Burns: a bersaglio solo il primo 36-44

Sassari torna sotto, tripla di Spissu 36-43

17' Gioco da 4 punti di Bendzius sul fallo di Moss 33-43

Burns fa saltare mezza Sardegna e realizza 29-43

16' Spissu suona la carica per i suoi 29-41

Tripla sullo scadere dei 24" di TJ Cline! 26-41

15' Qualche errore da una parta e dall'altra con la Germani che pasticcia sulla difesa a zona schierata da Pozzecco

14' Bendzius continua a segnare 26-38

Frittata di Sacchetti, palla persa e fallo sulla schiaccita di Burnell che non chiude il gioco da tre punti 24-38

13' Palla in angolo per Moss. terza tripla a bersaglio per il capitano 22-38

Bilan da sotto con il decimo punto personale 22-35

12' Bendzius spara, Chery risponde 20-35

Bilan indisturbato a schiacciare 17-33

11' La mano delicatissima di Ristic 15-33

1° QUARTO

La zingarata di Kenny Chery a mettere la parola fine al primo periodo con la Germani che vola sul +16 (15-31)

10' Kruslin trova la tripla che chiude il parziale di 0-12, Bortolani risponde con la stessa moneta 15-29

Altro time out Sassari

La circolazione della palla della Germani è perfetta. Palla in angolo per il capitano, solo rete! 12-26

9' Moss vede Ristic nel cuore dell'area, assist perfetto per il reverse del serbo che non sbaglia 12-23

Ancora Bortolani, a cronometro fermo: perfetto 12-21

8' Il missile di Bortolani in faccia a Kruslin 12-19

Burns con l'aiuto del tabellone 12-16

7' Viaggio in lunetta anche per Spissu: non sbaglia 12-14

Primi liberi del match, in lunetta Burns è preciso 10-14

Time out Germani

6' Spissu brucia Sacchetti e deposita per il 10-12

Ancora Bilan a realizzare 8-12

5' Bilan ferma l'emorragia dei sardi 6-12

Chery con l'arresto e tiro dalla media 4-12

Time out per Gianmarco Pozzecco

4' Brescia non si ferma, parziale di 0-10 firmato dalla tripla del capitano! 4-10

3' Bella giocata Burns-Crawford con il numero 23 a insaccare 4-7

2' Crawford e Chery per l'immediato sorpasso 4-5

1' Bilan e Bendzius aprono le danze 0-4

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it